Gute Stimmung als Vorgabe - Doppelspieltag für den SVM

07.04.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Mit einem Doppelspieltag gehen die Volleyball-Frauen des SV Mauerstetten in die Endphase der Bayernligasaison 21/22 mit den letzten sechs Spielen. Dabei treffen sie am Samstag im Heimspiel ab 17 Uhr auf den FSV Marktoffingen II sowie am Sonntag in der nach einem Wassereinbruch völlig neu renovierten „Grüntenhalle“ auf den TSV Burgberg – Spielbeginn ebenfalls 17 Uhr.

Lara Schmid ist ausgewählt

Dafür hat sich SVM-Trainer Toni Födisch sehr viel vorgenommen: „Wir wollen am Samstag für gute Stimmung in unserer Halle sorgen und unsere treue Anhängerschaft mit drei Punkten gegen den Tabellenachten belohnen. Auch aus Burgberg wollen wir diesmal, wenn irgend möglich, drei Punkte mit nach Hause nehmen.“ Allerdings wird es für den SVM sehr schwierig werden, diese hochgesteckten Ziele zu erreichen. Denn mit der verletzten Lea-Marie Weh und Zuspielerin Lara Schmid fehlen ihm zwei wichtige Stützen aus dem Kader. Schmid wird beim Bayerischen Volleyball-Verband einen Kurzlehrgang der U18-Auswahl besuchen, um dann mit der Mannschaft des BVV um den Bundespokal zu spielen. Zudem hat sie vom Verband eine Einladung für eine Reise in die USA mit der U18 erhalten.

Nelly Hatzenbühler ist gefordert

So wird Nelly Hatzenbühler in beiden Spielen die Rolle als Zuspielerin übernehmen. Nadine Birk sollen ihre Abwehr als Libera zusammenhalten und im Mittelblock die Schwestern, Mona und Sandra Gärtner wichtige Punkte für den SVM holen. Des Weiteren können Alissa Birk, Lea Gärtner, Lisa Rizzoli, Ina Wahmhoff, Marina Zabel und aus der zweiten Damenmannschaft Luisa Zeiler sowie Anna Krüger im Angriff (Außen oder Diagonal) der Mannschaft helfen.

Maximilian Bertele ist Stimmungsmacher

Allerdings hat der FSV Marktoffingen II aufhorchen lassen: Nach einem Satzgewinn gegen den Turnerbund sowie einem knappen, aber eindeutigen Drei-Punkte-Sieg liegt das Team derzeit mit 22 Punkten und 27:27 Sätzen aus 16 Spielen unmittelbar hinter dem SVM auf dem 8. Tabellenplatz. Trotzdem sollte der jungen Mannschaft des SVM vor dem eigenen, lautstark anfeuernden Anhang in der eigenen Halle ein klarer Sieg gelingen, zumal auch Maximilian Bertele mit seinen Helfern und einer lautstarken Anlage für Stimmung sorgen wird.

Burgberg ist weit oben

Ungleich schwieriger wird das Unterfangen dann beim Tabellenzweiten TSV Burgberg. Zumal der SVM ohne Kapitänin Alissa Birk, die aus privaten Gründen nicht mitfahren kann, sowie ohne Luisa Zeiler auskommen muss. Zudem liegen die Oberallgäuerinnen unangefochten mit 39 Punkten und 43:17 Sätzen hinter dem souveränen Spitzenreiter, MTV Rosenheim. Da wird sehr viel Arbeit auf die verbleibenden neun jungen Spielerinnen aus dem Ostallgäu zukommen.

Trainer Födisch ist zuversichtlich

Dennoch ist Trainer Födisch zuversichtlich: „Wir haben in den Trainingseinheiten viel Videomaterial von den Spielen beider Mannschaften ausgiebig studiert und entsprechend umfangreich und hart trainiert. Ich hoffe, dass sich die Damen mit vielen Punkten für diese Anstrengungen belohnen.“