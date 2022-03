Haie halten sich schadlos - Sieg gegen die Floschenflitzer

Elbsee Haie besiegen im ABK-Cupfinale Lengenwang. 250 Zuschauer sehen im Bundestützpunkt Füssen ein am Ende deutliches 5:1.

22.03.2022 | Stand: 17:45 Uhr

In der Neuauflage des vorigen ABK-Pokalfinales blieben die Machtverhältnisse beim Alten. In der Arena des Bundesstützpunktes Füssen besiegten die Elbsee Haie Aitrang vor über 250 Zuschauern die Floschenflitzer Lengenwang 5:1.

Spiel auf hohem Niveau

Die leicht favorisierten Haie hatten einen Traumstart und gingen mit dem ersten Angriff in Führung. Lengenwang schüttelte sich kurz und entwickelte so ein Spiel auf hohem Niveau. Im ersten Drittel hatte Aitrang ein leichtes Übergewicht. Als die Floschenflitzer in zweifacher Unterzahl waren, gelang Thomas Kulzer von der blauen Linie ein Traumschuss unhaltbar ins Kreuzeck. Das zweite Drittel war sehr ausgeglichen, beide Mannschaften erarbeiteten sich eine Reihe von gefährlichen Einschussmöglichkeiten, scheiterten aber an zwei sehr gut aufgelegten Torhütern. Als Mitte des Spiels Alexander Kulzer mit einem Geniestreich aus spitzem Winkel den dritten Treffer markierte, schien das Spiel zugunsten des Vizemeisters entschieden. Lengenwang gab sich aber nicht geschlagen und hatte auch weiterhin seine Chancen.

Spieler mit Tor und Geste im Fokus

War zum Schluss des zweiten Drittels noch der Pfosten im Weg, so nutzte Roman Stöckle die erste Chance des Schlussabschnittes zum ersten Treffer der Heimmannschaft. Nun war das Spiel wieder offen und nahm nochmals an Fahrt auf. Doch in einer Lengenwanger Drangphase fiel nicht der Anschlusstreffer, sondern Aitrang konterte zum 4:1, was die Entscheidung in dem fairen Spiel bedeutete. Wenngleich sich der Torschütze unrühmlich nach einer beleidigenden Geste verabschieden musste – er erhielt eine große Strafe und konnte sich frühzeitig von den Duschqualitäten überzeugen.

Titel verteidigt

Dem Spieler des Tages, Alexander Kulzer, gelang in Unterzahl durch eine weitere sehenswerte Aktion das Tor zum 1:5-Endstand. Die Elbsee Haie verteidigen den Titel durch eine überzeugende Leistung, wenn auch das Ergebnis zu hoch ausfiel.

