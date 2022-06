Stehende Ovationen auch vom Gegner: Kaufbeurer Handball-Urgestein "Kuba" verabschiedet

29.06.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Es war der letzte Auftritt der Kaufbeurer Handballer und gleichzeitig das letzte Spiel von „Kuba“ Mrklas in der ersten Herrenmannschaft der SG. Dass es dann auch der letzte Sieg in einer langen Saison wurde, ist umso erfreulicher.

Stehende Ovationen, auch von den gegnerischen Fans

Vor dem Spiel wurde der Rückraumspieler nach vielen aktiven Jahren mit stehendem Applaus verabschiedet – sowohl vom Kaufbeurer Publikum als auch von den Gästen aus Landsberg.

Dann begann ein munteres Spielchen, in dem sich beide Teams nicht mehr weh taten. Zwar war den Gastgebern anzumerken, dass sie die Partie gewinnen wollten. Doch nicht mit letzter Konsequenz. Jeder wollte den Zuschauern ein schönes Handballspiel zum Abschluss bieten. Die SG führte schnell mit 3:0 und konnte den Vorsprung bis zur 17. Minute auf 12:3 ausbauen. Die Lechstädter kamen dann besser ins Spiel, aber nie richtig an die SG heran. Zur Pause stand es vorentscheidend 20:12 für die Schmuckstädter.

Auch in der zweiten Hälfte ging das muntere Spielchen weiter. József Balogh auf Landsberger Seite hielt den TSV einigermaßen im Spiel und erzielte acht Treffer. Auf Kaufbeurer Seite war es diesmal Niklas Klöck, der mit zehn Toren erfolgreichster Werfer war. Auch Konstantin Balkow traf achtmal ins Schwarze. Mit einer effizienteren Chancenverwertung hätte das Ergebnis sicher noch höher ausfallen können.

Ein Treffer zum Abschied

Am Ende eines freundschaftlichen Sommerhandballspiels (es gab ins gesamt nur vier Strafzeiten) stand dann das deutliche Ergebnis 38:27. Den schönsten Treffer des Sommerabends erzielte dann noch „Kuba“ mit dem letzten seiner sechs Treffer in seiner letzten Partie. Mit einem Trick von Linksaußen ließ er dem gegnerischen Keeper keine Abwehrmöglichkeit und erzielte damit das 36:25 (58.) – als Abschiedsgeschenk und Abschluss einer langen Karriere.

Die SG spielte mit Hohenreiter, Klöck J., Sosonow (alle Tor); Köhler, Reckziegel 4, Krüger, Klöck N. 10, Haggenmüller 2, Dreher 7, Spitschan S., Konstantin 1, Balkow 8, und Mrklas 6.

Am Sonntag stand dann der allerletzte Akt auf dem Spielplan. Die A-Jugend hatte in eigener Halle die Möglichkeit, sich für die Landesliga zu qualifizieren. Gegner zum Auftakt um 10 Uhr war der TSV Schwabmünchen. Die Gäste erwischten die Kaufbeurer in der Abwehr immer wieder auf dem falschen Fuß. Quasi ohne Gegenwehr erzielte der TSV Treffer um Treffer. Zwar wurde es in den zweiten 15 Minuten besser – doch es war schon zu spät. Mit 17:25 (8:15) mussten sich die Kaufbeurer geschlagen geben.

Die zweite Partie gegen die SG Neutraubling/Regensburg lief hingegen deutlich besser. Die Kaufbeurer hielten lange dagegen und konnten den Rückstand auf die Oberpfälzer immer wieder verkürzen. Der Ausgleich gelang aber auch hier trotz aller Bemühungen nicht und so musste auch das zweite Match mit 16:12 (8:6) abgegeben werden.

Die Luft war raus

In der abschließenden Partie gegen den TSV München-Ost war eigentlich die Luft schon raus. In einem Spiel ohne gelbe Karten und Zeitstrafen ließen sich beide Teams gegenseitig weitgehend in Ruhe. Mit 19:10 (12:5) gab die SG dann auch das letzte Spiel ab. Damit belegten sie in der Tabelle den vierten Platz und werden in der Saison 2022/2023 in der bezirksübergreifenden Oberliga spielen.

Alle Beteiligten sind froh, dass diese Saison endlich ein Ende gefunden hat. Nun ist erst mal eine Pause angesagt, bevor es dann in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit geht. Die soll dann – so die Hoffnung – nicht so chaotisch und nervenaufreibend verlaufen wie die zurückliegende. Dankbar zeigten sich die SG-Verantwortlichen, dass alle – Trainer, Betreuer, Schiedsrichter, Funktionäre, Hallensprecher, Verkaufsteam, Fans, Freunden – und alle anderen Helfer ihre Teams auch in diesen turbulenten Monaten unterstützt haben. Jetzt soll zunächst Zeit sein, um Kraft zu sammeln und sich auf die neuen Aufgaben vorbereiten. Und um die Saison 21/22 mit all ihren vielen Ausfällen, Verlegungen, Irrungen und Wirrungen endgültig zu vergessen.

Damenteam steigt auf und sucht Mitstreiterinnen

Die Damen der SG sind in die Bezirksoberliga aufgestiegen. Der bunt gemischte Haufen aus jungen und erfahrenen Spielerinnen hat in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Bezirksoberliga geschafft und braucht jetzt dringend Verstärkung auf allen Positionen. Interessierte können sich jederzeit auf den Social-Media-Kanälen (Instagram, Facebook) melden. Weitere Information dazu sind auch auf der Homepage des Vereins zu finden.