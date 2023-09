Hannelore Singer: Im Geist der Aussöhnung

Hannelore Singer aus Kaufbeuren galt als Botschafterin der Städtepartnerschaft mit Gablonz an der Neiße. Ein Nachruf.

19.09.2023 | Stand: 15:46 Uhr

Unzählige Besucher Kaufbeurens hat Hannelore Singer als Stadtführerin begleitet, im Mittelpunkt stand stets die Geschichte von Neugablonz: die Blütezeit der Schmuckindustrie in und um Gablonz, die Vertreibung, der Neubeginn in einem Waldstück bei Kaufbeuren. Ihre Erzählungen, mit denen sie ohne Wehmut und mit viel Detailreichtum ihre Zuhörer fesselte, waren immer auch Teil ihrer eigenen Familiengeschichte. In Stadtführungen sah Hannelore Singer eine Aufgabe auch darin, Erinnerungen, den Glanz des alten Handwerks und die Besonderheiten der Stadt und Region Gablonz (Jablonec nad Nisou) in Nordböhmen hinüber in die Gegenwart zu retten. Am 14. September ist Hannelore Singer im Alter von 95 Jahren gestorben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.