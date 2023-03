Happy End im Penaltyschießen - ESVK-U20 im Halbfinale

Die U20 des ESVK dreht ein dramatisches Spiel in Landshut und gewinnt die Playoff-Serie. Damit steht Kaufbeuren im Halbfinale der DNL.

Die U20-Mannschaft des ESV Kaufbeuren hat eine kleine Sensation klar gemacht. Zum zweiten Mal in Folge steht die älteste Nachwuchsmannschaft des Vereins im Playoff-Halbfinale der Division I der DNL – neben Kaufbeuren sind sonst nur noch große Standorte wie Köln, Berlin und Mannheim im Rennen.

Jogi Koch sieht Nachwuchsarbei belohnt

Eingezogen ist die U20 in die Runde der besten Vier durch einen Sieg im entscheidenden Viertelfinalspiel in Landshut, das mit 4:3 nach Penaltyschießen gewonnen wurde. Für Jogi Koch, Sportlicher Leiter beim ESVK-Nachwuchs, ist dieser von vielen nicht für möglich gehaltene Erfolg die „Quintessenz kontinuierlicher Arbeit“. Arbeit, die schon bei den ganz jungen Jahrgängen begonnen wurde. „Alle in diesem Verein machen wirklich einen super Job“, lobte der Funktionär.

Jetzt geht es gegen Mannheim

Feiern lassen können sich derzeit alle Akteure rund um die U20. Sie haben in der nächsten Best-of-Five-Serie, die am Samstag ab 16.45 Uhr in Mannheim beginnt – Spiel zwei ist dann am Sonntag ab elf Uhr ebenfalls bei den Jungadlern – nun einen dicken Brocken vor sich. Kaufbeurens Trainer Andreas Becherer sieht das gelassen: „Wir hatten bisher schon keinen Druck. Jetzt haben wir noch weniger Druck. In der Vorrunde haben wir nichts geerntet gegen Mannheim. Aber die Playoffs haben eigene Gesetze. Jetzt können wir sie ärgern.“

ESVK nach dem ersten Drittel fast schon weg

Geärgert hat Kaufbeuren auch den EV Landshut in einem absolut packenden Spiel am Dienstagabend. Nach dem ersten Drittel führte der EVL vor gut 700 Zuschauern auf den Rängen schon mit 3:1, wähnte sich also schon als Sieger. Kaufbeuren spielte zu Beginn nicht körperbetont genug. Diese Tugenden brachte die Mannschaft nach dem ersten Seitenwechsel ein. „Zwei richtig gute Drittel“ sah Trainer Becherer dann – beim Stand vom 3:3 ging es in die Verlängerung, die torlos blieb – das 4:3 fiel im Penaltyschießen.

Personal mischt in der DEL2, Oberliga oder DNL mit

Auch gegen die Jungadler Mannheim werde die Mannschaft, so sagt es Becherer, „alles reinhauen“. Mit welchem Team Kaufbeuren auflaufen wird, entscheidet sich vermutlich erst ganz knapp. Es gilt bei den Personalentscheidungen zu bedenken, dass in der Oberliga, in der einige U20-Akteure mitmischen, Pre-Playoffs laufen. Die erste Mannschaft des ESVK hat am Wochenende zwar keine Spiele, aber am Mittwoch den Viertelfinalauftakt gegen Bad Nauheim vor der Brust.