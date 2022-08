Hart und heimatverbunden - Verteidiger Tomas Schmidt vom ESVK

Tomas Schmidt ist einer der drei neuen Verteidiger bei dem ESV Kaufbeuren. Mit dem 33-jährigen Deutsch-Tschechen bekommen die Joker Erfahrung, Härte und Emotionen.

20.08.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Das Fichtelgebirge mit dem gleichnamigen Berg und dem Klinovec vor Augen wuchs Tomas Schmidt im tschechischen Ostrov auf. Doch statt Wintersport wollte der 33-Jährige damals lieber Fußballspielen. „Aber ich wollte nicht laufen, deshalb kam ich zum Eishockey – und dann lief es“, erzählt Schmidt. Der Weg führte ihn fortan ihn die erste und zweite tschechische Liga sowie in die DEL und DEL2. Und nun wird der Verteidiger beim ESV Kaufbeuren die Abwehr verstärken – bislang mit einer guten Vorahnung: „Ich fühle mich hier schon ganz wohl. Das ist fast wie eine große Familie“.

In Karlsbad zur Junioren-Nationalmannschaft

Seine eigene lebt in Nova Role (Neurohlau) – zehn Minuten nördlich von Karlsbad und nicht weit von Ostrau. „Wir haben die Berge in der Nähe und es ist schön und ruhig“, erzählt Schmidt. Allerdings werden seine Frau und sein eineinhalbjähriger Sohn bald nachkommen und bei dem Eishockey-Profi in Kaufbeuren wohnen. Aber die Nähe zur Familie oder zur Heimat waren dem Linksschützen immer wichtig: So war die erste Eishockeystation klar: Karlovy Vary, der Club aus Karlsbad, für den er als 17-Jähriger sogar schon für die Erste gespielt hat. In der Karlsbader Zeit spielte er auch für tschechische Jugend-Nationalmannschaften. Aber dann bremsten ihn Verletzungen aus. „Damals habe ich hart gespielt“, erzählt Schmidt: Er schonte weder sich noch die Gegner, was aber eben Verletzungen, Strafminuten oder gar Spielstrafen nach sich zog. „Ich bin halt ein emotionaler Mensch.“

In der DEL war Tomas Schmidt schon mit dem EV Bad Nauheim (in Weiß) gegen den ESVK im Einsatz: Zwar wurde er von Von Max Oswald gefällt, hielt aber den Fokus auf das Spiel. Bild: Mathias Wild

Die nächsten Stationen waren alle gleichsam (fast) um die Ecke: Trhaci Kadan (2. tschechische Liga), Regensburg (3. Liga), Dresden, Bayreuth und Bad Nauheim (alle DEL2). Dazwischen kam mit den Fishtown Pingiuns (DEL2) ein Ausrutscher, der ihn bis an die Nordsee nach Bremerhaven führte. Doch überall war er Stammkraft und scorte für einen Verteidiger zuverlässig bis gut, mit einem teilweisen sehr gutem Plus/Minus-Verhältnis – das die Differenz von Toren und Gegentoren angibt, die gefallen sind, während ein bestimmter Spieler auf dem Eis war. „Aber Punkte sind nicht alles. Wichtig ist, dass ich eine gute Arbeit gemacht habe“, sagt Schmidt.

Ungeliebter Gegenspieler

Bei der gehe er nun nicht mehr so hart zur Sache wie früher. „Aber ich versuche, die Räume eng zu machen, und bin oft beim Gegner.“ So sei die Begeisterung bei den Kontrahenten nicht so groß, wenn sie im 1:1 gegen Schmidt spielen müssen. Da der 33-Jährige auch schnell mit der Scheibe spielen kann und über einen guten Schuss verfügt, ist er auch eine Alternative für die Special Teams in Unter- oder Überzahl.

Tomas Schmidt, Neuzugang beim ESV Kaufbeuren, fährt auch gerne Rad - zum Beispiel auf den Mont Ventaux, der auch in der Tour de France angefahren wird.

Die Fitness dafür holt sich Schmidt beim Gewichtheben, (Langstrecken-) Radfahren oder Triathlon – da war er schon bei Wettbewerben am Start. Zusätzlich kommt noch Tennis, Hockeyball und Dart – Fußball ist auf jeden Fall nicht mehr dabei. Aber im Gegensatz zu seiner ersten Fern–Station Bremerhaven findet Schmidt im Allgäu optimale Voraussetzungen für seinen Nebensport – falls dazu Zeit ist.

"Ich bin bereit"

Lesen Sie auch

Eishockey ESV Kaufbeuren Ein großer Schritt - Sebastian Gorcik verstärkt den ESVK

Denn mit dem ESVK will Schmidt etwas erreichen: „Ich will immer Erfolg haben und denke, es war ein guter Schritt, nach Kaufbeuren zu gehen. Jeder hat hier seine Rolle und ich kann ein Stein im Mosaik. Ich bin bereit.“