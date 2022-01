Heimatverein Kaufbeuren gegen „Flächenfraß“

Der neue Vorstand des Heimatvereins Kaufbeuren spricht sich für mehr Wohnraum aus, aber nicht um jeden Preis. Das sind seine Positionen.

04.01.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Neben der Bewahrung dessen, was geschichtlich und kulturell Heimat ausmacht, möchte der neugewählte Vorstand des Heimatvereins Kaufbeuren künftig verstärkt auch die Zukunft in den Blick nehmen. Dazu zählt die Pflege des Stadtbildes und eine „qualitätvolle und vor allem auch nachhaltige Stadtentwicklung“. In einer Pressemitteilung reagiert der Verein damit auf die kürzlich erhobene Forderung der Freien Wähler nach einer Wohnbau-Offensive in Kaufbeuren. Laut dem Vorsitzenden, Dr. Ulrich Klinkert, tritt der Heimatverein für städtebauliche Entwicklungen ein, mit der die Innenstadt sowie die Ortskerne der Stadtteile gestärkt und belebt werden sollen. Dadurch könne gleichzeitig mehr Wohnraum geschaffen und wertvolle landwirtschaftliche Fläche gespart werden.