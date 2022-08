Heiß, heißer, Altstadtsommer in Kaufbeuren

Am Wochenende beginnt das Festival Altstadtsommer im Kaufbeurer Spitalhof. Welches Programm die Macher Daniel Fischer und Markus Mölzer geplant haben.

02.08.2022 | Stand: 18:48 Uhr

Food-Trucks, Rockbands und Freiluftkino in die Kaufbeurer Altstadt: Sieben verschiedene Events gibt es heuer vom 4. bis zum 14. August beim „Altstadtsommer“. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr planen die beiden Veranstalter Daniel Fischer und Markus Mölzer das Festival nun zum zweiten Mal – unter anderen Vorzeichen. Der „Altstadtsommer“ ging aus dem Kulturfest „Sommer im Spital“ hervor, als die Pandemie Kreativität erforderte. „Wir wollten das Fest entzerren“, sagt Fischer. „Wegen der Kontaktbeschränkung haben wir die Bands lieber auf mehrere Tage verteilt.“ Insgesamt hatten sie schließlich fast genauso viele Besucher wie beim früheren Event.

Ganz unterschiedliche Angebote für verschiedene Zielgruppen

Bei der Premiere 2021 bemerkten die Veranstalter, wie viele verschiedene Zielgruppen sich mit einem solchen Festival ansprechen lassen, wenn eine große Vielfalt an Kultur und Musik geboten wird. So soll es auch in den kommenden zwei Wochen sein. Unter anderen gibt es neben den Konzerten von Bands aus unterschiedlichen Genres auch eine abendliche Sonderöffnung des Kunsthauses und die „Open-Air-Filmzeit“.

Heuer gibt es beim Altstadtsommer auch eine Abendkasse

Vergangenes Jahr waren die Tickets für das Festival komplett ausverkauft. Zudem sei die Resonanz sehr gut gewesen, sagt Mölzer. Die Sicherheitsregeln seien gut angenommen worden. Trotz der Urlaubswelle nach den Corona-Lockerungen, zeigen sich die Organisatoren für dieses Jahr wieder zuversichtlich, dass die Veranstaltung ein Erfolg wird. Für den Ticketverkauf gibt es keine Limits mehr. Vor den kommenden Veranstaltungen wird eine Abendkasse eingerichtet, was wegen Corona bisher nicht möglich gewesen sein, nun aber für mehr Flexibilität sorgen soll. „Die Leute wollen sich nicht mehr festlegen“, sagt Mölzer, „sie wurden zu oft enttäuscht.“ Die meisten Konzerte und Festivals seien während der Pandemie verschoben worden. Seit Dezember planen die Veranstalter den „Altstadtsommer“ – mit vielen Unsicherheiten, da laut Mölzer im Winter noch nicht abzusehen war, welche Möglichkeiten es gibt und wie groß die Beschränkungen noch sind. Zur Sicherheit seien Corona-Beschränkungen eingeplant gewesen. Doch jetzt herrsche in der Branche Erleichterungen, da die Pandemie-Vorschriften auf ein Minimum zusammengeschrumpft sind.

"Die Leute brauchen wieder Gründe, um fröhlich zu sein", sagen die Veranstalter

Anders als vergangenes Jahr sollen diesmal Bands aus der Region spielen. Bei der Premiere traten internationale Künstler auf, die wegen Corona nicht auf Tour gehen konnten. Die Bands kennen die Macher über ihr Netzwerk. „Da gibt es keine großen Verträge, man hilft sich gegenseitig“, sagt Fischer. Ist es nach den Corona-Wellen zu früh für eine solche Veranstaltung mit vielen Besuchern? Darauf reagieren die beiden Allgäuer gelassen. „Es ist unser Beruf und wir bewegen uns im Rahmen des Legalen“, sagt Fischer. „Klar war es schwieriger mit Corona, aber die Leute haben das Beste daraus gemacht.“ Für Mölzer steht fest, dass nun nach vorne geblickt wird. „Die Welt muss sich weiterdrehen“, sagt er. Den Veranstaltern sei es wichtig, eine tolle Veranstaltung auf die Beine zu stellen, „denn die Leute brauchen wieder Gründe, um fröhlich zu sein“. Der „Altstadtsommer“ soll sich nun etablieren und nach dem Wunsch der beiden Ideengeber auch wachsen. „Das Potenzial hat das Festival auf jeden Fall“, sagt Fischer.

Was ist beim Altstadtsommer geboten und wo gibt es Karten?

Freitag, 5. August, 18 bis 23 Uhr: Party mit der Band Allgäu Power.

Samstag 6. August, 19 bis 23 Uhr: Open-Air-Filmzeit mit heiteren österreichischen Kurzfilmen.

Mittwoch, 10. August, 17 bis 22 Uhr: Afterwork – Art & Drink im Kunsthaus. Die Ausstellung „Terra infirma“ ist geöffnet, dazu gibt es Bewirtung.

Donnerstag, 11. August, 18 bis 23 Uhr: Open Stage mit Adi Hauke.

Freitag, 12. August, 17 bis 23 Uhr: Musikfestival Sommer im Spital mit den Gruppen Oriom, Das Hobos und Orange.

Samstag, 13. August, 17 bis 23 Uhr: Musikfestival Sommer im Spital mit den Gruppen John Garner, The Base und Das Kitsch sowie After-Show-Party in der Disco Roundhouse.

Sonntag, 14. August, 17 bis 23 Uhr: Musikfestival Sommer im Spital mit den Gruppen Joe Leviosa, Lit Villains und Stepfather Fred.

Karten gibt es im Vorverkauf auf dem Homepage des Festivals sowie an der Abendkasse. Besucher unter 16 Jahren haben freien Eintritt