Heiße Tage in Kaufbeuren: Wurde die Hitze beim Tänzelfestzug zum Problem?

Beim zweiten Tänzelfestzug am Montag ging es heiß her. Doch zahlreiche Helfer sorgten dafür, dass die 1600 Kinder genügend zu trinken hatten.

18.07.2022 | Stand: 18:56 Uhr

Das war ein Tänzelfestmontag wie aus dem Bilderbuch. Ungetrübt schien die Sonne auf die Aktivitäten des Kinderfestes nieder, aber ein stetiger Wind sorgte trotz der Hitze für überraschend angenehme Bedingungen.

Wie an den Tagen zuvor war der Andrang bei allen Programmpunkten groß. Schon beim historischen Markttreiben am Vormittag herrschte reger Betrieb.

Beim nachmittäglichen zweiten Festzug waren die Straßenränder entlang der Strecke zwar nicht mehr ganz so dicht mit Zuschauern und Zuschauerinnen gefüllt wie am Sonntag. Aber gerade an den begehrten schattigen Plätzen kam nochmals so richtig Tänzelfeststimmung auf.

Tänzelfest Kaufbeuren 2022 - der Umzug

Tänzelfestzug in Kaufbeuren: 1600 Kinder spielen die Geschichte ihrer Stadt

Die Profis unter den Zuschauern hatten die Wetterprognosen studiert und schon lange vor Zugbeginn Sonnenschirme, Sitzgelegenheiten und erfrischende Getränke postiert. Die wiederum rund 1600 teilnehmenden Kinder und ihre Betreuerinnen und Betreuer taten ebenfalls alles dafür, dass jeder genügend zu trinken hatte.

Wegen der Erfrischungspausen an der Versorgungsstelle in der Josef-Landes-Straße gab es zwar längere Lücken zwischen den Gruppen und einzelne Staus, aber der Zug drehte nahezu ohne Zwischenfälle seine zwei Runden durch die Stadt. Das Rote Kreuz meldete lediglich zwei kleinere Einsätze wegen Kreislaufproblemen.

Die Ausscheider und Neulinge der Tänzelfest-Knabenkapelle – und das waren wegen der Corona-Pause heuer etliche – waren schon mittags traditionell in den Neptunbrunnen gesprungen. Einige übermütige Zugteilnehmer taten es ihnen am Nachmittag dann gleich.

