Helmut Bucher wohl einziger Bürgermeisterkandidat in Germaringen

Auch die Wählergemeinschaften Untergermaringen und Ketterschwang stellen Helmut Bucher auf. Damit dürfte es bei der Wahl am 8. Mai nur einen Kandidaten geben.

Von Dieter Kaufmann und Martin Frei

20.02.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Mit deutlichen Mehrheiten haben auch die Freie Wählergemeinschaft Untergermaringen und die Freie Wahlgemeinschaft Ketterschwang Helmut Bucher als Kandidaten für die Wahl zum Germaringer Bürgermeister am 8. Mai nominiert. Damit wurde der Amtsinhaber von allen drei etablierten Wahlgruppen in der Gemeinde aufgestellt. Wie berichtet hatte sich auch der Bürgerblock Obergermaringen für Bucher ausgesprochen. Die zur jüngsten Kommunalwahl 2020 gegründete Initiative „Wir für Germaringen“ signalisierte, bei der jetzt anstehenden Bürgermeisterwahl nicht aktiv in Erscheinung zu treten.