Herzenswünsche Kaufbeurer Kinder erfüllen

Kaufbeurer Bürger können zu Weihnachten bedürftige Kinder und Jugendliche beschenken.

28.11.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Der Rotary Club Kaufbeuren-Ostallgäu hat erstmals einen Kinderwunschbaum in der Sparkasse aufgestellt. Durch die Initiative sollen Kinder aus sozial schwachen Familien ein Weihnachtspräsent ihrer Wahl erhalten.

200 bedürftige Kinder

Rund 200 bedürftigen Kindern und Jugendlichen aus der Stadt sollen ihre Herzenswünsche zum Weihnachtsfest erfüllt werden. Die Jugendlichen haben ihre Weihnachtswünsche auf kleine Kärtchen geschrieben. Der amtierenden Rotary-Präsident Bertram Mooser, Sparkassen-Vorstandsmitglied Angelo Picierro und Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse waren unter den Ersten, die stellvertretend je einen Wunschzettel an dem Baum in der Schalterhalle der Sparkassen-Zentrale in der Ludwigstraße angebracht haben.

Zum ersten Advent

Pünktlich zum ersten Advent werden die Wunschkärtchen der Kinder den Holz-Weihnachtsbaum in der Sparkassenpassage schmücken. Dort warten sie darauf, von hilfsbereiten und engagierten Bürgern gepflückt zu werden. Wer die kleinen Träume der Kinder wahr werden lassen möchte, der kann sich eine der Karten aussuchen, das entsprechende Geschenk besorgen und es bis zum 14. Dezember verpackt bei der Sparkasse abgeben. Der Wert der Geschenke soll 40 Euro nicht überschreiten.

Feierliche Übergabe vor Weihnachten

Die feierliche Übergabe der Pakete an die Kinder soll vor Weihnachten durch das Gratislädle, die Arbeiterwohlfahrt, die Caritas, das Frauenhaus und die Wertachtal-Werkstätten erfolgen. Diese Kooperationspartner der Aktion haben auch die bedürftigen Kinder vermittelt.