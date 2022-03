Kaufbeurerin erlebt Flüchtlingsankunft in Berlin: „Das sind Menschen, denen alles genommen wurde"

Die ehemalige Judo-Kaderathletin Lisa Dollinger aus Kaufbeuren will einen Kurz-Urlaub in Berlin machen - aber angesichts der Flüchtlinge nur noch helfen.

08.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Richtige Urlaubsstimmung wollte bei Lisa Dollinger am Samstag in Berlin nicht aufkommen. Denn als die ehemalige Kaderathletin der deutschen Judo-Nationalmannschaft am Bahnhof angekommen war, hielten sich viele Flüchtlinge aus der Ukraine dort auf. „Alle waren sehr gefasst und ernst“, erzählt die Kaufbeurerin. Sie wollte deshalb helfen, aber dazu kam es nicht mehr.

Die Folgen des Ukraine-Krieges sind real

Ende 2020 beendete Dollinger nach sieben Operationen ihre Karriere verletzungsbedingt. Zwar hält sich die 26-Jährige noch in Großhadern fit – auch um später noch Kinder zu trainieren – doch ihr Fokus liegt derzeit auf ihre Ausbildung zur Orthopädietechnikerin in München. Zur Entspannung hatte sie schon länger einen Kurzurlaub bei einer Freundin in Berlin geplant. „Natürlich verfolge ich den Krieg in der Ukraine in den Medien. Aber irgendwie muss man sein Leben ja weiterführen“, erklärt sie. In München sei sie immerhin auf einer Solidaritätsdemo für das von Russland überfallene Land gewesen und wollte auch helfen – das aber ist derzeit in der Landeshauptstadt nicht nötig.

"In der Ukraine sterben täglich Menschen"

Das änderte sich schlagartig, als Dollinger in Berlin ankam. „Da habe ich gesehen, was ich vorher nur aus den Medien kannte.“ Als sie dann von einem Aufruf hörte, nachdem freiwillige Helfer am Bahnhof und Sachspenden gesucht werden, war für sie und ihre Freundin klar: „Wir wollten spontan helfen. Da wurde ein souveränes Land überfallen und nun sterben täglich Leute – auch in meinem Alter“, sagt Dollinger. Doch als sie am Sonntag mit ihrer Freundin zur Tat schreiten wollten, wurden sie abgewiesen – aus gutem Grund: „Die Hilfsbereitschaft war so groß, dass weder Freiwillige noch Sachspenden am Bahnhof nötig waren“, berichtet sie.

"Sie mussten ihr Leben zurücklassen"

Dennoch seien ihr die Begegnungen mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine nahe gegangen: „Das sind Menschen, denen alles genommen wurde, die ihr Leben zurücklassen mussten. Und jetzt ist ihre Perspektive völlig ungewiss – auch ob sie irgendwann einmal in ihr Land zurückkönnen.“