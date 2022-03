Hilfe für die Ukraine: Diese Angebote gibt es in Kaufbeuren und im Ostallgäu

In der Ukraine herrscht Krieg. Viele Menschen sind auf der Flucht und hier fragt man sich: Wie kann ich helfen? Eine Übersicht für Kaufbeuren und das Ostallgäu.

04.03.2022 | Stand: 12:51 Uhr

Ende Februar hat Russland den militärischen Angriff auf die Ukraine gestartet. Aktuelle Infos zum Ukraine-Krieg finden Sie laufend in unserem Newsblog. Viele Ukrainer und Ukrainerinnen sind auf der Flucht vor dem Krieg.

„Die Lage in der Ukraine und die Situation der Menschen dort beunruhigt und beschäftigt uns alle sehr. Uns ist klar, dass jeder etwas tun kann und wir hier handeln müssen“, sagte die Ostallgäuer Landrätin Rita Zinnecker. Hier finden Sie einen Überblick über Organisationen aus dem Ostallgäu und Spendenmöglichkeiten in Kaufbeuren, Marktoberdorf, Füssen oder Buchloe.

Geld spenden

Mit Geldspenden können Allgäuer und Allgäuerinnen in der Ukraine helfen. Hier finden Sie eine Übersicht über verschiedene Organisationen aus der Region und aus Deutschland, durch die man Hilfsprojekte in der Ukraine finanziell untersützen kann.

Organisationen in Kaufbeuren und im Ostallgäu sind zum Beispiel Humedica oder die Lebenshilfe. Privatleute können sich bei Humedica unter www.humedica.org/spende informieren.

Spenden für die Kooperation der Lebenshilfe Ostallgäu für Menschen mit Behinderung in der Ukraine:

IBAN: DE48 7345 0000 0000 0147 95

Sparkasse Kaufbeuren

In Buchloe sammelt unter anderem das Tattoo- und Piercingstudio Polychrome von Fabio Ricchio Geld für die Menschen in der Ukraine.

Stellen für Sachspenden in Kaufbeuren und im Ostallgäu

Hilfsorganisationen und private Initiativen in Kaufbeuren und im Ostallgäu sammeln Sachspenden, um die Menschen an der ukrainischen Grenze und Geflüchtete im Allgäu zu versorgen. Die Hilfsorganisation Humedica hat in den letzten Tagen um Sachspenden gebeten. Die Hilfsbereitschaft war jedoch so groß, dass die Organisation derzeit keine weiteren Sachspenden annehmen kann.

Die Füssener Tafel sammelt in Pfronten und in Eisenberg Sachspenden, die Geflüchteten in der Region zugute kommen. Die Päckchen können in Eisenberg bei Familie Stapf An der Leiten 44 (ab 14 Uhr oder nach Vereinbarung) oder im Büro Stapf in Pfronten an der Vilstalstraße 3 (Montag bis Donnerstag von 8.45 bis 12.15 Uhr oder nach Vereinbarung) abgegeben werden. Was benötigt wird:

1 kg Zucker

1 kg Mehl

1 kg Reis

1 kg Nudeln

2 Konservendosen

1 Multivitamin-Brausetabletten

2 Packungen Kekse

2 Tafeln Schokolade

2 Packungen Tee

1 Duschgel/Shampoo

1 Creme

1 Pack Zahnbürsten

1 Tube Zahnpasta

2 FFP2 Masken

1 Geschenk für Kinder (Malbuch / Block und Farbstifte oder Stofftier)

Evtl. 1 Decke

Bei der Feuerwehr Hirschzell läuft derzeit eine Sammelaktion für Sachspenden. Im Gerätehaus Hirschzell in der Bärenseestraße 41 in Kaufbeuren werden folgende Sachen gesammelt:

Matratzen (keine Federkern, nur Schaumstoff)

Fertiggerichte aus der Dose mit Lasche zum öffnen

Babywindeln Größe 2-5

Säuglingsmilchpulver (Stillersatz)

Umzugskartons

Die Öffnungszeiten:

Freitag, 4 März: 15 bis 19 Uhr

Samstag, 5. März: 8 bis 11 Uhr

Sonntag, 6. März: 10 bis 16 Uhr

Montag, 7. März: 15 bis 20 Uhr

Einen Überblick über Hilfsmöglichkeiten und Spendenaktionen in Marktoberdorf und Umgebung finden Interessierte in der Facebook-Gruppe "Marktoberdorf hilft zamm".

Geflüchtete in Kaufbeuren und im Ostallgäu aufnehmen

Rund eine Millionen Menschen aus der Ukraine sind derzeit auf der Flucht. Wer Platz hat und Unterkünfte und Übernachtungsmöglichkeiten für Geflüchtete bereitstellen will, kann sich an diese Stellen wenden:

Stadt Kaufbeuren: Rathaus, E-Mail: anlaufstelle-ukraine@kaufbeuren.de

Landkreis Ostallgäu: Rathäuser der jeweiligen Gemeinde oder E-Mail: asyl@lra-oal.bayern.de

Geflüchtete in Kaufbeuren und im Ostallgäu bei ihrer Ankunft unterstützen

Informationen und Stellen, wo sich Geflüchtete aus der Ukraine nach ihrer Ankunft in Deutschland melden sollen, finden Sie auf der Website der Stadt Kaufbeuren oder auf der Website des Landkreises Ostallgäu. Generell gilt: Geflüchtete, die im Allgäu ankommen, müssen sich in einem Ankerzentrum oder einer Bearbeitungsstraße des Bundes melden (in Bayern in Passau und Rosenheim). Das nächstgelegene Ankerzentrum ist in der Aindlinger Str. 16, 86167 Augsburg. Wenn Geflüchtete bereits eine Unterkunft haben, müssen sie sich nur im Ankerzentrum registrieren und werden nicht dort untergebracht.

Bei Behördenbesuchen können Allgäuer und Allgäuerinnen die Geflüchteten unterstützen und ihnen die nötigen Informationen bereitstellen.

