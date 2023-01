Hinterm Tresen wie auf dem Eis - Gastro-Team muss sich auch einspielen

Um die 40 Personen kümmern sich im Eisstadion um das leibliche Wohl der Zuschauer. Auf Kritik an dem Angebot reagieren die Verantwortlichen des ESVK.

26.01.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Zu einem gelungenen Eisstadion-Besuch gehört für viele Fans mindestens auch ein kühles Getränk, wenn nicht gar eine Grillwurst mit Semmel. Und so nutzten auch jüngst wieder viele Anhänger des ESV Kaufbeuren die Drittelpausen, um sich an den insgesamt fünf Kiosken einzudecken – und mancher davon die Zeit nach den Spielen, um genau darüber zu schimpfen. Die Kritikpunkte dürften Gastronomen bestens bekannt sein. Die Preise: zu hoch. Der Geschmack: nicht gut genug. Die Wartezeit: natürlich zu lang.

Rollierendes System bei den Beschäftigten

Beim ESV Kaufbeuren kümmern sich pro Spiel rund 25 Personen um den Verkauf von Essen und Trinken – in einem rollierenden System. Insgesamt sind es um die 40 Leute, die mitarbeiten. Betrieben wird die Gastronomie in der Energie Schwaben Arena vom ESVK selbst. Mit der derzeitigen Situation an den Kiosken sind Geschäftsführer Michael Kreitl und auch Gesellschafter Thomas Petrich, der hauptberuflich den Landgasthof Hubertus betreibt und somit vom Fach ist, zufrieden.

Durch die Pandemie ging Personal verloren

Sie bestätigten aber, dass es zu Beginn dieser Saison auch schwierige Phasen gegeben hat. Denn zwei Spielzeiten zuvor war Kioskpersonal kaum oder gar nicht gefragt – aufgrund der Corona-Beschränkungen bei vielen Spielen waren nämlich keine oder wenig Besucher erlaubt. Entsprechend ging jede Menge Kioskpersonal flöten und neues musste erst gefunden, dann eingearbeitet werden. „Je eingespielter dein Team ist, desto konstanter läuft es auch“, erklärt Petrich die Situation – die der auf dem Eis also gar nicht so unähnlich ist. Inzwischen sei das Team aber eingespielter, weshalb es nun auch möglich ist, sich Neues zu überlegen.

Regionale Erzeugnisse

Der Forderung nach mehr vegetarischen Angeboten entgegnet Petrich, dass Käsesemmeln vor der Pandemie kaum nachgefragt gewesen seien. Den Vorwurf der zu hohen Kosten für Stadionwürste entkräftet er mit Preissteigerungen im Einkauf und dem Fakt, dass der ESVK seine Waren bei regionalen Erzeugern erwerbe, um somit auch hohe Qualität zu gewährleisten.

In den Pausen gehen fast alle zu den Kiosken

Lange Warteschlangen, insbesondere bei Spielen mit hohen Zuschauerzahlen, bleiben indes unvermeidbar – weil alle zu Pausenbeginn auf einmal kaufen wollen.

Lecker oder nicht: Currywurst mit Pommes ist auf jeden Fall einer der Verkaufsschlager beim Essen. Bild: Mathias Wild

Petrichs Beobachtungen zufolge wurden im Laufe der Saison auch hier schon Verbesserungen erzielt. Was bei Fans in der Debatte immer ein Stück weit mitschwingt: Die Sehnsucht nach dem früheren Gastro-Angebot im Stadion am altehrwürdigen Berliner Platz, als Dönerläden und die Nordsee noch eigene Stände auf dem Vorplatz hatten.

Vor der Arena ist nur wenig erlaubt

Genau das aber ist im neuen Stadion nicht mehr möglich. Erlaubt ist lediglich, dass vor den Eingangstüren der Arena zwei Wagen platziert werden. Hier habe sich der ESVK nach Abwägung dafür entschieden, in einem Wagen Joker-Fanartikel, in einem anderen Essen und Getränke des eigenen Verpflegungsteams anzubieten.

Die kommenden Gegner

EHC Freiburg am Freitag ab 19.30 Uhr in der Energie Schwaben Arena.

Trainer: Robert Hoffmann.

Tabellenplatz: 7.

Top-Scorer: Tor Immo (45 Punkte).

Augen auf: Stürmer Kevin Orendorz, Bruder von ESVK-Verteidiger Dieter.

Strafminuten: 9,3 im Schnitt (Ligamittelfeld).

Besonderes: Freiburg hat das drittbeste Powerplay, aber das fünftschlechteste Unterzahlspiel der Liga.

Eispiraten Crimmitschau am Sonntag ab 17 Uhr im Kunsteisstadion im Sahnpark.