Hirschzell als „optimaler Romanstoff“: Was den Stadtteil von Kaufbeuren so besonders macht

Franz-Josef Körner schildert die Geschichte des Kaufbeurer Stadtteils Hirschzell vom 9. Jahrhundert bis heute. Eine Hauptrolle spielt der ehemalige Gasthof Sonne.

13.12.2021 | Stand: 18:28 Uhr

Ein historischer Roman, der inHirschzell spielt? Als Franz-Josef Körner von diesem literarischen Vorhaben erfuhr, habe er sich erst nicht so recht vorstellen können, dass die Geschichte des Kaufbeurer Stadtteils genug Stoff für ein stattliches Buch liefern könnte. Doch der in diesem Genre erfahrene Autor wurde schnell eines Besseren belehrt. Der seit vielen Jahren in Hirschzell wohnende und wirkende Unternehmer Wolfgang Wiedemann lieferte Körner so viele Anregungen und so viele geschichtliche Fakten, dass der Schriftsteller rückblickend sagt: „ein optimaler Romanstoff“. Dieser Tage nun kommt das Buch mit dem Titel „Der Sonnenstein“ in den Handel.