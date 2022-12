Hockewanzel: Eulenspiegel im Priestergewand

10.12.2022 | Stand: 08:48 Uhr

Zu kaum einer Zeit im Jahr passen Legenden und Anekdoten so gut wie zu den Tagen vor Weihnachten. Deswegen füllen wir unseren Adventskalender heuer mit Erzählungen. Die stehen so vielleicht nicht in den Geschichtsbüchern, aber lassen Sie, liebe Leserinnen und Leser, in manches Geheimnis eintauchen.

Hockewanzel galt als Original im Priestergewand, das im sudetendeutschen Raum seinesgleichen suchte, wie der Neugablonzer Unternehmer Peter Seibt berichtet. 1779 erhielt er die Ernennung zum Erzdechanten von Politz und durfte in dieser Eigenschaft die Mitra, die Bischofsmütze, tragen. Aber der bischöfliche Krummstab?

Hockewanzel wollte unbedingt den Stecken haben

„Den Stecken müssen sie mir auch noch geben“, habe er stets gesagt. Hockewanzel verfasste ein schriftliches Bittgesuch, das abgelehnt wurde. Wutentbrannt antwortete Hockewanzel, dass er auf die Mütze pfeife, wenn er den Stecken nicht bekomme. Daraufhin sprach ihm der Bischof eine scharfe Rüge aus. Hockewanzel blätterte in der Bibel und schrieb an das Domkapitel: „Hochwürdiges Konsistorium! Psalm 32, Vers 9. Wenzel Hocke.“

Der Referent ging davon aus, dass sich Hockewanzel damit entschuldigen wollte. Der Domprobst zog gleich die Bibel zurate und las zum Entsetzen aller die tatsächliche Stelle vor: „Sei doch nicht wie Pferde und Maulesel, die keinen Verstand haben.“ Der Rat schäumte. Vor dem hohen Konsistorium entgegnete Hockewanzel nur, dass er nichts dafür könne, wenn in der Bibel solche Worte stünden. Hockewanzel wurde gnädig entlassen.

Hockewanzel muss vor das hohe Konsistorium

Auf der Straße traf er den Bartelwenz, einen Bauern aus seinem Dorf, der einen Barbier aufsuchen wollte. Ob Hockewanzel nicht einen wüsste. Der meinte: „Da, gleich um die Ecke in dem langen Gebäude, die Stiege rauf und rechts die erste Tür. Da bin ich gerade balbiert worden, ihr könnt es gar nicht besser treffen.“

Bartelwenz trat in das Zimmer, in dem der Bischof und sein Domkapitel tagten. Er wollte schon umkehren, da fragte der Bischof leutselig, was er den wolle. „Der Herr Erzdechant hat mich raufgeschickt. Er meinte, er wär’ da gerade auch balbiert worden und ich könne es nicht besser treffen.“ „Da haben wir’s“, sprach der Bischof. „Kaum ist er zur Tür hinaus.“

