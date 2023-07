Hoffen auf einen guten Start - der SVO vor der Saison

Im zweiten Jahr in der Bezirksliga will der SVO Germaringen keinen Abstiegsstress. Trainer Johannes Martin über die Ziele des Teams.

Am heutigen Samstag startet ab 14 Uhr der SVO Germaringen beim FC Oberstdorf in die neue Saison in der Bezirksliga Süd. Gleich zum ersten Auswärtsspiel setzt der Verein einen Fan-Bus ein und hofft natürlich, dass auch in dieser Spielzeit wieder zahlreiche Anhänger die Mannschaft zu den Auswärtsspielen begleiten. Wir haben vor dem ersten Anpfiff mit Trainer Johannes Martin eine Bestandsaufnahme gemacht.

Wie lief die Vorbereitung?

Johannes Martin: Das war alles ganz ordentlich. Natürlich hatten wir die üblichen urlaubsbedingten Ausfälle und Verletzungen, aber das hat wohl jede Mannschaft in dieser Zeit. Von den Ergebnissen war der 3:0-Sieg gegen Memmingen II, wie auch die 1:5-Niederlage in Mindelheim sicher nicht vorhersehbar, aber zugleich auch ein Fingerzeig, woran man noch arbeiten muss. Schmerzen werden jedoch die längerfristigen Ausfälle von Dominik Treischl, Fabian Müller und Fabian Schauer.

Wie hat sich der Kader verändert?

Martin: Zunächst einmal hat der SVO an Erfahrung verloren, denn mit Stürmer Peter Wahmhoff und Mittelfeldstratege Patrick Gebler haben zwei Leistungsträger der vergangenen Jahre ihre Schuhe an den berühmten Nagel gehängt. Aufstiegstorwart Maximilian Baumann ist heimatnah zum FC Penzing gewechselt. Für frischen Wind aus dem eigenen Nachwuchs haben dagegen Luca Katzer und Paul Brugger gesorgt, die in der Vorbereitung bereits ihre Ansprüche angemeldet haben. Ebenfalls neu im Kader sind Dennis Kohl vom SV Stöttwang und Daniel Osowski von der SpVgg Kaufbeuren.

Welche Ziele hat der SVO im zweiten Jahr nach dem Aufstieg?

Martin: Wir mussten in der vergangenen Saison mit Leidwesen erkennen, wie wichtig ein gelungener Saisonauftakt ist. Gut aus den Startlöchern zu kommen, ist ganz klar die Devise. Wir wollen diesmal von Beginn an die Punkte holen und möglichst nichts mit den Abstiegsplätzen zu tun haben, alles andere wird sich zeigen.

Wie stark ist die Liga im Vergleich zum Vorjahr?

Martin: Die Liga bekommt mit Babenhausen, Wiggensbach und Langerringen gute Aufsteiger, die Qualität in die Bezirksliga bringen. In der Spitze erwarte ich erneut Aystetten sowie den Absteiger aus Mering und den FC Thalhofen, der sich sehr gut verstärken konnte.