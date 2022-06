Host Town für die Karibik - Kaufbeuren empfängt Gäste aus Aruba

Die Stadt Kaufbeuren wird als Host Town vier Tage Gäste die Delegation aus Aruba beherbergen. Die Sportler sollen im Vorfeld der World Games in Berlin das Gastgeberland kennenlernen.

10.06.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Es ist entschieden. Kaufbeuren empfängt im Sommer 2023 eine Delegation Sportlerinnen und Sportler aus dem Karibikstaat Aruba. Anlass des Besuches ist das Host Town-Programm der Special Olympic World Games, welche im Sommer 2023 in Berlin stattfinden. Vor dem Start der Wettkämpfe verbringt jedes der Teams aus insgesamt 170 Nationen zunächst vier Tage in seiner Host Town. Das Team aus Aruba ist deshalb vom 11. bis 14. Juni 2023 in Kaufbeuren, bevor es zu den World Games geht.

Abwechslungsreiches Programm geplant

„Mit großer Freude haben wir erfahren, dass wir als Gastgeber eine 30-köpfige Delegation aus Aruba empfangen dürfen“, sagt Oberbürgermeister Stefan Bosse. „Wir planen für die Gruppe ein abwechslungsreiches Programm, damit sie unsere Stadt kennenlernen und vielfältige Begegnungen zwischen den Gästen und uns stattfinden können.“ Ein Ziel des Host Town-Programms ist es, dass in den Kommunen nachhaltige inklusive Projekte entstehen, die Hürden abbauen und künftig gemeinsame Momente von Menschen mit und ohne Einschränkung ermöglichen. Wie Bosse betont, lege Kaufbeuren bereits seit Jahren großen Wert auf den inklusiven Gemeinschaftsgedanken. Host Town zu sein bringe diese Entwicklung weiter.

Nun werden erste Kontakte zwischen Host Towns und Delegationen geknüpft und die Gestaltung des Programms abgestimmt. Das Imagevideo für die Bewerbung Kaufbeurens als Host Town finden Interessierte auf dem YouTube-Kanal von Kaufbeuren-aktiv oder auf der Homepage der Einrichtung.