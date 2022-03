Humedica entsendet weiteres Einsatzteam an die ukrainische Grenze

Um den Opfern des Krieges in der Ukraine zu helfen, ist ein Team der Kaufbeurer Hilfsorganisation am Mittwochmorgen ins rumänische Grenzgebiet aufgebrochen.

Die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica baut ihre Hilfe für die Opfer des Krieges in der Ukraine aus. Am Mittwochmorgen sind weitere Einsatzkräfte ins rumänische Grenzgebiet aufgebrochen. Ziel ist es, in der Ukraine Opfer des Krieges medizinisch zu versorgen, heißt es in einer Pressemitteilung von Humedica.

Außerdem hat die Organisation weitere Hilfsgüter in die Region gebracht. Gemeinsam mit der Kaufbeurer Immanuel Kirchengemeinde holte Humedica zudem Kinder eines ukrainischen Heimes nach Deutschland.

Krieg in der Ukraine: Menschen warten stundenlang an den Grenzübergängen

„Während es in Polen und Rumänien viele Hilfsangebote für die Geflüchteten gibt, ist die Situation in der Ukraine für die Menschen deutlich schwieriger,“ berichtet Humedica-Vorstand Johannes Peter. „Unsere Einsatzteams berichten vor allem in Richtung Moldawien von Menschen, die bis zu 48 Stunden an den Grenzübergängen in der Kälte ausharren müssen.“

Das medizinische Einsatzteam werde sich deshalb auf ukrainischer Seite um die Menschen kümmern und sie auch behandeln. Über einen rumänischen Partner sollen außerdem Hilfsgüter auf beiden Seiten der Grenze verteilt werden.

Kaufbeurer Organisation Humedica versorgt Geflüchtete mit Hilfsgütern

„Es handelt sich vor allem um medizinische Güter, aber auch Decken und Schlafsäcke, mit denen Geflüchtete beispielsweise in rumänischen Aufnahmestellen versorgt werden,“ erklärt Peter.

Gleichzeitig bereite Humedica weitere Hilfsmaßnahmen vor. „Wir sind ständig mit Partnern innerhalb und außerhalb der Ukraine in Kontakt,“ berichtet Peter.

Am Wochenende habe die Organisation geholfen, ein ukrainisches Heim für Kinder mit Behinderung zu evakuieren. "Die Kinder sind mittlerweile in Kaufbeuren angekommen und werden jetzt von einer Kirchengemeinde versorgt", schildert Peter.

Spenden an Humedica: IBAN: DE35 7345 0000 0000 0047 47 bei der Sparkasse Kaufbeuren.

Alle Entwicklungen zur Lage in der Ukraine lesen Sie in unserem Newsblog.