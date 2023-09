Hunde dürfen sich am Sonntag im Erlebnisbad Neugablonz austoben

Haustiere sind im Erlebnisbad Neugablonz eigentlich nicht erlaubt. Doch am 24. September endet die Freibadsaison mit einem Hundeschwimmen.

21.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Das Erlebnisbad Neugablonz beendet die Freibadsaison wieder mit einem Hundeschwimmen am Sonntag, 24. September. Der letzte reguläre Badetag ist am Samstag, 23. September, von 10 und 19 Uhr. Einen Tag später heißt es dann zwischen 10 und 18 Uhr: „Spaß für die Vierbeiner“.

Diese Regeln gelten beim Hundeschwimmen in Neugablonz

Es gelten an diesem Tag die gewohnten Freibadpreise für Besucherinnen und Besucher, der Eintritt für die Hunde ist frei. Der Kiosk hat ebenfalls geöffnet. Am Hundebadetag gibt es zudem besondere Baderegeln, die auf der Homepage www.baeder.kaufbeuren.de veröffentlicht sind. Besonders wichtig ist, dass nur Hunde in das Bad dürfen, wenn Frauchen oder Herrchen an der Kasse einen Impfpass (mit aktueller Tollwutimpfung), einen Haftpflichtversicherungsnachweis und die Hundemarke vorweisen können.

Die Hunde sollten vor dem Schwimmbadbesuch ihre Gassirunde gedreht haben. Vorsorglich weist die Stadt Kaufbeuren darauf hin, dass das Beckenwasser Chlor enthält, da am Vortag noch regulärer Badebetrieb stattfindet.

