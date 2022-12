Hunderte strömen zu den Weihnachtsgottesdiensten in Kaufbeuren

Nach Corona sind die Kaufbeurer Innenstadtkirchen an Heiligabend wieder sehr gut besucht. In den Predigten geht es um den Ukrainekrieg, aber auch um Josefs Hose.

Nach zwei Jahren, in denen auch die Christen in Kaufbeuren und Umgebung das Weihnachtsfest nur mit großen Einschränkungen feiern konnten, waren heuer wieder in vollem Umfang die festlichen Gottesdienste möglich, um an die Geburt Christi zu erinnern. Entsprechend groß war der Andrang an Heiligabend auch in den Kirchen der Kaufbeurer Innenstadt.

Stadtpfarrer Bernhard Waltner: "Das Thema Krieg ist sehr nahe gekommen"

So war etwa die katholische Stadtpfarrkirche sowohl bei der Mette am späten Nachmittag als auch beim Gottesdienst um 22.30 Uhr voll besetzt. Während nachmittags traditionell die Tänzelfest-Knabenkapelle für die musikalische Gestaltung sorgte, war es am Abend der Martinschor mit Orchester, der das Weihnachtsgeschehen auch klanglich eindrucksvoll zur Geltung brachte. In seiner Predigt ging Stadtpfarrer Bernhard Waltner vor allem auf den Satz „Friede auf Erden den Menschen“ aus dem Weihnachtsevangelium ein. „Wir feiern in diesem Jahr Weihnachten zu einer Zeit, in der das Thema Krieg sehr nahe gekommen ist. Jeden Tag erreichen uns die Nachrichten aus der Ukraine. Jeden Tag kommen neue Bilder von Zerstörungen, von Leid und Tod. Das Thema Krieg ist plötzlich ganz nah“, sagte der Geistliche und berichtete von einem Gespräch mit einer Geflüchteten aus der Ukraine, die sich freue, nun in Kaufbeuren in Sicherheit zu sein, gleichzeitig aber auch von der Ungewissheit gequält werde, wie es um ihren Mann und enge Verwandte steht, die im Krieg kämpfen müssen.

Friedenslied der Kaufbeurer Sophie-La-Roche-Realschule und Friedenslicht aus Bethlehem

Aber nicht nur in der Ukraine, sondern in vielen Teilen der Erde herrsche Unfrieden. Mitten hinein in diese Situation werde am Heiligen Abend nun die Weihnachtsbotschaft verkündet: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden.“ „Gott will uns durch seine Menschwerdung sagen, dass er Heil, Frieden, umfassend Positives für uns will. Er will uns beistehen und stärken für diesen Auftrag“, betonte Waltner. Nun liege es an den Menschen, diese Weihnachtsbotschaft aufzunehmen und zu leben. „Frieden beginnt mit Dir“, zitierte der Geistliche das Leitwort, unter dem heuer die Aktion „Friedenslicht aus Bethlehem“ steht. Jede und jeder könne einen Beitrag leisten, dass der Friede wachsen kann. Was das konkret bedeutet, zeigten ein paar Verse aus dem „Friedenslied“ der Sophie-La-Roche-Realschule in Kaufbeuren, die Waltner vortrug: „Wenn man tröstet, wenn ein andrer weint. Wenn man zuhört, statt nur zu schlagen. Wenn man hilft, des andern Last zu tragen. Dann wissen wir, es ist Friede unter uns.“

Eine Geschichte voller Wunder

„Wie ein kleines Kind freue ich mich jedes Jahr auf diese wundervolle Zeit, denn für mich ist es tatsächlich ein kleines Wunder, dass in der Winterzeit so viele Menschen zusammenkommen und die Nacht erfüllt ist mit Licht, leckeren Düften und Beisammensein“, sagte Pfarrerin Dorothée Stürzbecher-Schalück bei ihrer Predigt zur Vesper an Heiligabend in der Dreifaltigkeitskirche. Voller Wunder seien auch die Erzählungen zur Menschwerdung Gottes in den Evangelien. Die Hirten erlebten die blendende Erscheinung der Engel, auch wenn das, was sie im Stall von Bethlehem fanden, weit weniger heroisch war: „ein obdachloses Pärchen mit einem frischgeborenen Säugling“. Dennoch konnten sie angesichts dieser wunderbaren Nacht leicht glauben. Dies galt auch für die drei Weisen, die zwar keinen König auf einem Thron, sondern nur ein Kind in einer Krippe fanden. Aber ein wundersamer Stern hatte sie dorthin geführt. So konnten sie ebenfalls leicht glauben. Dies gelte insbesondere auch für Maria. „Die hatte einen Engel, der ihr persönlich ihren Auftrag und ihre Schwangerschaft erklärte.“

Pfarrerin Dorothée Stürzbecher-Schalück lenkt das Augenmerk auf einen vermeintlichen "Nebendarsteller"

Deshalb lenkte Stürzbecher-Schalück in ihrer Predigt die Aufmerksamkeit auf einen vermeintlichen „Nebendarsteller“ der Weihnachtsgeschichte: auf Josef. In manchen Krippendarstellungen ziehe dieser seine Hose aus, „weil da ein kleines Baby ist, schutzlos und schwach, ganz ohne Bekleidung in der Krippe liegt. Josef zieht seine Hose aus und wickelt Jesus darin ein. Der so herausgeforderte, einfache Mann kümmert sich vertrauensvoll um das Baby“, erklärte die Geistliche. Auf diese Weise erschließe sich auch ihm das Weihnachtswunder. „Ich glaube, das große Versprechen, dass Gott uns mit seiner Geburt in all der Niedrigkeit und Einfachheit gibt, ist, dass wir niemals allein sein werden“, erläuterte die Geistliche. Der allmächtige Gott sei bei den Menschen, auch und besonders dann, wenn sie sich klein und verletzlich fühlen – ein wahrhaft wunderbares Versprechen.

Ökumenisches Beisammensein auf dem Kirchplatz

Im Anschluss an die nächtlichen Gottesdienste in den Kaufbeurer Innenstadtkirchen bot der Pfarrgemeinderat von St. Martin auf dem Kirchplatz Glühwein an. Zusammen mit etlichen Besuchern aus der Dreifaltigkeitskirche klang dort die festliche Stimmung der Gottesdienste in ökumenischer Verbundenheit nach.