Im Eishockey gilt: Nur der ESVK! Wolfgang Krebs verrrät sportliche Geheimnisse

Das Fragenquartett: Der Karnevalist und Kabarettist Wolfgang Krebs aus Kaufbeuren über richtige Bewegung, wahren Sport und wie die Fünfte Jahreszeit zu überstehen ist.

KaufbeurenVier ironische Fragen, die möglich oder unmöglich sind, an Wolfgang Krebs. Der Kaufbeurer ist in der Stadt als Karnevalist und außerhalb als Kabarettist und vor allem als Double der bayerischen Ministerpräsidenten bekannt. Weniger bekannt ist seine Beziehung zum Sport – falls es sie gibt.

Als vierfacher Ministerpräsident braucht man körperliche Präsenz und mentale Stärke. Haben Sie dafür die Grundlage in den Fitnessstudios und Karnevalssitzungen in Kaufbeuren gelegt?

Krebs: Au weh, ich gehöre im Fitnessstudio aus Sicht des Chefs vermutlich zu den beliebtesten Mitgliedern. Denn ich bin seit Jahren angemeldet und war dieses Jahr noch gar nicht dort. Das heißt, ich zahle meinen Beitrag, nutze aber die Geräte nicht ab. Aber ich habe trotzdem Bewegung mit meinem Hund Linus. So ein Hund ist ein idealer Begleiter, um auch mental stark zu bleiben. Er sieht auch artig bei meinen Proben zu.

Als Mime schlagen auch verschiedene Herzen in Ihrer Brust: Edmund Stoiber mag Bayern München, Markus Söder den 1. FC Nürnberg. Wie gehen Sie mit der Gefahr der politischen Schizophrenie um? Und wo bleibt der ESVK?

Krebs: Ja, der Fußball ist wirklich ein Problem. Denn der Stoiber in mir möchte immer eine Bayern-Mütze aufsetzen, was der Söder in mir gar nicht versteht. Aber auf eines kann ich mich mit allen meinen Rollen einigen: Im Eishockey gilt für uns: Nur der ESVK! Da fiebert sogar der Aiwanger mit.

Derzeit sind Sie auch als versierter Ökonom, nämlich als Wirtschaftsminister Robert Habeck, unterwegs. Welche Sportart kommt der Aufgabe – viele Millionen Euro oder Windkrafträder zu stemmen – am nächsten?

Krebs: Das ist das Schaufeln. Spätestens im Frühjahr kann man mich dabei wieder im Garten sehen. Dieses Jahr müssen einige zu groß gewordene Pflanzen in unserem Garten ausgegraben werden. Da wäre dann schon das Fundament für ein kleines Windrad da.

In Kaufbeuren sind Sie beim Rathaussturm oder dem Hoigate zu sehen: Was und wie trainieren Sie in der fünften Jahreszeit, um diesen Marathon durchzustehen?

Krebs: Stimmt, vom 13. bis 17. Februar bin ich jeden Abend zusammen mit vielen anderen im Fasnachts-Hoigate. Da gibt es nur noch für Mittwoch, 15. Februar, Karten. Strenges Fasten und Cardio auf dem Laufband würden mir guttun. Mal sehen, ob ich das schaffe. Drücken Sie die Daumen!



