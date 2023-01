Im Fasching ist (fast) alles erlaubt? Von wegen

Wäre es nicht seltsam, wenn plötzlich das Königspaar mit dem Zwölferrat regierte und das Tanzsophiechen aufträte? Der Spaß hat Regeln, und die sind ausgefeilt.

18.01.2023 | Stand: 18:12 Uhr

Dem Laien mag sich ja der Eindruck aufdrängen: Im Fasching ist (fast) alles erlaubt. Aber nur weil die Politik ihr Fett wegbekommt, Menschen in ausgefallene Kostüme schlüpfen und es auf den Straßen laut wird, herrscht noch längst keine Narrenfreiheit. Der Spaß hat Regeln, und die sind ausgefeilt.

Kaufbeurer Ordensrat kennt sich mit den Faschingsregeln aus

Das weiß auch Günther „Güschi“ Seydel aus Kaufbeuren, Ordensrat beim Regionalverband Bayerisch-Schwäbischer Fastnachtsvereine. Kurz vertippt, schon wurde aus ihm der Ordnungsrat. Passt aber nicht, weil er ja Verdienstorden verteilt und keine Verdienstordnungen. Dann gibt es da noch Präsidien, einen Adelshof, eine eigene Zeitrechnung und eine Sprache mit regionalen Dialekten. Wäre ja auch seltsam, wenn plötzlich das Königspaar mit dem Zwölferrat regierte, das Tanzsophiechen aufträte und die Umzugswagen am Veilchenmontag durch die Straßen rollten.

Wer jetzt denkt: Alles halb so wild, funktioniert so oder so, geht ja vor allem um die gute Zeit, unterschätzt die Lage gewaltig. Was bei Regelverstoß passiert? Einfach mal mit einem Rheinländer über Fasching statt Karneval sprechen, sagen, dass „Kamellen“ auch nur Süßigkeiten sind oder die regionalen Narrenrufe durcheinanderbringen. Da gibt es übrigens Lexika, muss ja alles seine Ordnung haben.

Lesen Sie auch: Der Gaudiwurm in Kaufbeuren und Umgebung kommt ins Rollen