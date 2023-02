Im Jubelmodus - U16 und U20 schwäbische Meister

Während der SV Mauerstetten in der Volleyball-Bayernliga schwächelt, holt der Nachwuchs zwei Titel und schafft die Qualifikation zur südbayerischen Meisterschaft.

Der SV Mauerstetten war bei gleich zwei schwäbischen Volleyball-Meisterschaften in Sonthofen statt - die U18 hat den Titel ja schon gewonnen. Der TSV Sonthofen trug die U20 Meisterschaft in der Allgäu-Halle aus, und der BSC Illertal war Ausrichter der U16 in der Heribert-Wilhelm-Halle. Der SVM hatte sich für die Turniere qualifiziert – und setzte mit beiden Teams seinen Erfolgszug fort.

Kleiner Kader trumpft groß auf

Die U16 des SVM reiste mit einem sehr dünnen Kader von nur sieben Spielerinnen an. Schon zu Beginn in der Gruppenphase gegen DJK Augsburg-Hochzoll startete sie aber druckvoll und gewann deutlich mit 25:9 und 25:12. In gleicher Art und Weise ließ der SVM dem TSV Nördlingen und dem TSV Sonthofen II keine Chance und überstand die Vorrunde ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Meister II: die U16 des SV Mauerstetten.

Mit diesem Ergebnis war auch die Qualifikation zur südbayerischen Meisterschaft bereits geschafft, aber die Mädels wollten mehr. Im Endspiel gegen Dauerrivale TSV Sonthofen I begann Mauerstetten etwas nervös, fand aber schnell zu seinem Spiel – variabel und druckvoll – und gewann den ersten Satz 25:20. Im zweiten Durchgang spielte der SVM so konstant und willensstark, dass Sonthofen zu keiner Zeit ins Spiel fand – Mauerstetten siegte verdient 25:5. Das Spiel um Platz 3 gewann der DJK Augsburg-Hochzoll gegen den TSV Nördlingen. Somit fährt der SVM als schwäbischer Meister zur „Südbayerischen“ am 4. und 5. März erneut nach Sonthofen.

U20 lässt sich nicht aufhalten

Unterdessen spielte in der anderen Halle die U20 mit Coach Jürgen Malter. Der 8er-Kader zeigte schnell sehr deutlich, dass auch sie vorne mitspielen will, und holte sich gegen den BSC Illertal, die DJK Augsburg-Hochzoll und den TSV Gersthofen deutliche 2:0-Siege und damit die Führung in Tabelle B. Trotzdem das Team durch eine Verletzung von Marija Germanlieva geschwächt wurde - und des Schreckmoments - kämpften die restlichen sieben Mädels im Überkreuzspiel gegen den FSV Marktoffingen eindrucksvoll und ließen den Gegner von Anfang an nicht ins Spiel finden. Mit dem 25:14 und 25:13 war der Sprung ins Finale geschafft – wieder einmal gegen Sonthofen.

Auch Sonthofen hat keine Chance

Die Mädels starteten gut, ließen den Gegner aber wieder rankommen, so ging es hin und her bis der SVM schließlich den Sack zumachte (25:22). Mit Euphorie und Siegeswillen ging der SVM in den zweiten Satz, der durch variables Angriffsspiel, aber auch von spektakulären Abwehraktionen der Mauerstettener geprägt war. Am Ende waren es zu viele Fehler auf Sonthofener Seite und der SVM holte sich verdient mit 25:19 den Meistertitel. Die südbayerische Meisterschaft findet ebenfalls am 4. und 5. März, und zwar in Vilsbiburg statt. Der SVM nimmt dort als schwäbischer Meister gegen die Vertreter aus Nieder- und Oberbayern teil - die U20 ist bereits das vierte Team des SVM auf der Ebene.