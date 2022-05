Immer noch Beschwerden über Glockengeläut in Kaufbeuren

Bischof Axel Piper weiht am Sonntag die neuen Glocken der Dreifaltigkeitskirche Kaufbeuren. Wenn sie erklingen, geht den einen das Herz auf, die anderen fühlen sich am Morgen gestört. Wie Pfarrer Alexander Röhm darauf reagiert.

06.05.2022 | Stand: 17:48 Uhr

„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden“, steht auf der neuen Friedensglocke der Dreifaltigkeitskirche. Nach Frieden dürften sich die meisten Menschen auch in Kaufbeuren derzeit angesichts des Ukraine-Kriegs sehnen. Die Glocke trägt ihre Botschaft jeden Mittag um 12 Uhr hinaus in die Stadt. Am Sonntag wird sie zusammen mit der neuen Tauf- und Segensglocke von Regionalbischof Axel Piper geweiht.

