In Apfeltrang wird Bier zum Rundum-Erlebnis

Gäste können vom Biergarten des Landgasthof Hubertus aus beim Brauen zuschauen. Auch im Wellnessbereich spielen Hopfen und Malz tragende Rollen.

10.06.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Wer in diesem Biergarten in Apfeltrang unter den schattenspendenden Bäumen sitzt, kann Harald Kirschner aus nächster Nähe bei der Arbeit zuschauen. Kirschner ist Brauer und zuständig für das hauseigene Bier des Landgasthofs Hubertus, das später dann auch auf den Tischen der Gäste landet. „Sechs Stunden dauert der Brauvorgang, einige Tage die offene Gärung“, erklärt Thomas Petrich, der Inhaber des Landgasthof Hubertus. Danach lagert das Bier mindestens vier Wochen lang.

Von der Eigenmarke bietet er Helles, Dunkles und Weizen an. Die Nachfrage sei gut. Die Bierqualität sei, so berichtet Petrich, deutlich konstanter, seitdem er vor einigen Monaten in eine komplett neue Brauanlage investiert habe.

1000 Liter Bier pro Woche

Inzwischen produziert er rund 1000 Liter Bier pro Woche. Diese „vernünftige Brauanlage“ sei schon immer sein Traum gewesen, erzählt Petrich mit einem Leuchten in den Augen. Regionalität und Bier: zwei Dinge, die dem Hubertus-Team besonders wichtig sind.

Auch Braukurse gehören zum Angebot

Der Gasthof umfasst neben dem Biergarten auch klassische Innengastronomie, Gästezimmer sowie einen neu gestalteten Wellness-Bereich. Und auch dieser greift – wie soll es anders sein – das Thema Bier aug. „Wir haben eine Fasssauna, eine Malz-Bio-Sauna, der Außenbereich ist mit Hopfen überwachsen“, erzählt der Gastronom. Und wessen Interesse am Hopfengetränk, etwa nach einem Biergartenbesuch, geweckt ist, der kann sich für einen Braukurs anmelden. „Es ist mir wichtig, den Leuten verständlich zu machen, wie Bier gebraut wird“, erklärt Petrich.

Landgsthof Hubertus: Inhaber: Thomas Petrich Telefon: 0 83 41/81 976, hier geht's zur Homepage

Lesen Sie auch