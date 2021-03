Viele Menschen bedauern die Wohnbaupläne am Ortsrand von Oberbeuren in Kaufbeuren zurecht. Man kann der Stadt und dem Investor allerdings nicht mangelnde Sorgfalt vorwerfen, meint unser Autor.

Wer dort oben wohnt, öfter mal spazieren geht, joggt, radelt oder seinen Hund ausführt, weiß um das Juwel: eine Gegend voller Ruhe und mit atemberaubendem Blick über die Stadt. Ein attraktiver Ort, um dort sein Haus hinzustellen, zweifellos. Insofern war es eine Frage der Zeit, bis ein Baugebiet am Rande Oberbeurens in Kaufbeuren entstehen würde. Nun ist es soweit: Dass der Stadtrat dem Bebauungsplan für das Vorhaben an der Salzstraße seine Zustimmung verwehrt, ist so gut wie ausgeschlossen.