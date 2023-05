In Germaringen heißt es: „Vollgas“ Richtung Bezirksmusikfest

Die Germaringer Kapelle richtet die Großveranstaltung für den ASM-Bezirk Kaufbeuren von 15. bis 19. Juni aus. Warum die Macher besonders motiviert sind.

28.05.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Als sich der Musikverein Germaringen 2018 darum beworben hat, 2023 das Musikfest des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) im Bezirk Kaufbeuren auszurichten, da war Corona noch kein Thema. Inzwischen ist die Kapelle, die mit der Großveranstaltung auch ihr 70-jähriges Bestehen feiert, heilfroh, dass die Pandemie vorbei ist. „Das ist das erste Bezirksmusikfest, bei dem man wieder richtig Vollgas geben kann“, freut sich Daniel Schmid vom Festausschuss – und das tun die Germaringer auch. Rund 500 freiwillige Helfer sind beim Musikfest im Einsatz, das von 15. bis 19. Juni im Festzelt auf einem Feld westlich der Straße zwischen Unter- und Obergermaringen über die Bühne geht.

Rund 500 freiwillige Helfer packen beim Bezirksmusikfest in Germaringen mit an

„Der Zuspruch der Helfer ist sehr gut“, freut sich Daniela Högner, Erste Vorsitzende des Musikvereins, „aber das braucht es auch.“ Schließlich wollen die Germaringer auch den Betrieb des Bierzelts mit rund 2300 Sitzplätzen größtenteils in Eigenregie stemmen. Doch schon im Vorfeld war und ist jede Menge zu tun. So klapperte der Musikverein viele Unternehmen in der Region ab, um sie als Sponsoren zu gewinnen – mit Erfolg. Etwa 80 Firmen unterstützen das Musikfest und mindern so das finanzielle Risiko für den Verein. Auch galt es frühzeitig, die Gruppen zu organisieren, die für Stimmung im Zelt sorgen sollen. Bewusst hätten sich die Organisatoren für Musiker aus der Region entschieden – und gegen bekannte, aber teure Stars. Mitwirkende aus der weiteren Entfernung wird es trotzdem beim 66. Musikfest des ASM-Bezirks Kaufbeuren geben. Denn die Germaringer Partnerkapellen aus dem württembergischen Gosbach und aus dem schweizerischen Marbach werden ebenso anreisen wie Gäste aus dem westfranzösischen Partnerort La Verrie und vom Schützenverein Rees am Niederrhein.

Nach dem Ende der Corona-Pandemie gibt es nur noch einen Unsicherheitsfaktor

Die jetzige heiße Phase der Organisation sei schon „stressig“, aber sie seien immer wieder vom „harmonischen Miteinander“ aller Beteiligten begeistert, berichten Högner und Schmid. Nachdem die Corona-Querelen vorbei sind, ist ein Unsicherheitsfaktor bei solchen Veranstaltung geblieben: das Wetter. Aber auch da sind die Germaringer zuversichtlich. Zudem haben sie einen Bittgang zur neuen Kapelle in der Nähe des Veranstaltungsortes unternommen. „Das kann auf jeden Fall nichts schaden“, sagt Högner.

So sieht das Festprogramm aus

Donnerstag, 15. Juni: ab 18.30 Uhr: Bieranstich und Festeröffnung im Festzelt, anschließend Stimmungswettbewerb mit den Musikkapellen Dösingen, Honsolgen, Pforzen Westendorf

ab 18.30 Uhr: Bieranstich und Festeröffnung im Festzelt, anschließend Stimmungswettbewerb mit den Musikkapellen Dösingen, Honsolgen, Freitag, 16 Juni: ab 18 Uhr: Festzeltbetrieb. 19 Uhr: Blasmusik mit 5er Blech. 21.30 Uhr: Musikfestparty mit der Gruppe Allgäu Feagar.

ab 18 Uhr: Festzeltbetrieb. 19 Uhr: Blasmusik mit 5er Blech. 21.30 Uhr: Musikfestparty mit der Gruppe Allgäu Feagar. Samstag, 17 Juni: 17 Uhr: der Musikverein Gosbach spielt im Zelt. 19 Uhr: Blasmusik mit Quattro Poly. 21.30 Uhr: Party mit der Radlerband.

17 Uhr: der Musikverein Gosbach spielt im Zelt. 19 Uhr: Blasmusik mit Quattro Poly. 21.30 Uhr: Party mit der Radlerband. Sonntag, 18. Juni: 9.30 Uhr: Feldgottesdienst am Zelt (bei schlechtem Wetter in der Kirche St. Wendelin). 10.30 Uhr: Frühschoppen mit dem Musikverein Rieden. 13 Uhr: Gemeinschaftschor aller beteiligten Kapellen am Zelt, anschließend großer Festzug durch Germaringen. 14 Uhr: Unterhaltung mit der Musikkapelle Ketterschwang. 16 Uhr: Bekanntgabe der Wertungsspielergebnisse. 17 Uhr: traditionelle Blasmusik mit den Brauhaus-Musikanten.

9.30 Uhr: Feldgottesdienst am Zelt (bei schlechtem Wetter in der Kirche St. Wendelin). 10.30 Uhr: Frühschoppen mit dem Musikverein Rieden. 13 Uhr: Gemeinschaftschor aller beteiligten Kapellen am Zelt, anschließend großer Festzug durch Germaringen. 14 Uhr: Unterhaltung mit der Musikkapelle Ketterschwang. 16 Uhr: Bekanntgabe der Wertungsspielergebnisse. 17 Uhr: traditionelle Blasmusik mit den Brauhaus-Musikanten. Montag, 19. Juni: Sternmarsch mit den Musikkapellen Dösingen, Ketterschwang, Mauerstetten, Neugablonz, Pforzen, Rieden und Westendorf zum Festzelt, anschließend Gemeinschaftschor und Festausklang mit der Musikkapelle Ingenried.

Sternmarsch mit den Musikkapellen Dösingen, Ketterschwang, Mauerstetten, Neugablonz, Pforzen, Rieden und Westendorf zum Festzelt, anschließend Gemeinschaftschor und Festausklang mit der Musikkapelle Ingenried. Die Wertungsspiele finden von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Juni, im Germaringer Hof in Germaringen und im Sonnenhof in Mauerstetten statt.

Weitere Informationen zum Bezirksmusikfest sowie den Zeitplan der Wertungsspiele, bei denen auch Zuhörer willkommen sind, gibt es hier.