In jeder Altersklasse vertreten - BSK vor der neuen Saison gut gerüstet

Beim BSK Neugablonz gibt es zwar noch einen bitteren Punkt. Aber insgesamt herrscht bei der Versammlung des Vereins Aufbruchstimmung.

13.07.2022 | Stand: 05:00 Uhr

In der Kürze liegt die Würze: Dieses Motto nahmen die Verantwortlichen des BSK Olympia Neugablonz wörtlich. Nach nicht einmal einer Stunde war die Generalversammlung schon wieder vorbei. Weil keine Neuwahlen auf der Tagesordnung standen, endete die Sitzung schneller als erwartet.

Ein Pünktchen fehlt

In seinem Rechenschaftsbericht fasste Vorsitzender Georg Steiner die Corona-Situation zusammen. Es freue ihn, dass die BSK-Familie in der schweren Zeit zusammengehalten habe. Allein 19 Mal traf sich der Vorstand zu Online- und Präsenzsitzungen. Der Abstieg der Ersten Mannschaft aus der Fußball-Bezirksliga Süd war natürlich auch ein Thema in seinen Ausführungen. „Dass uns am Ende zum Klassenerhalt nur ein Punkt gefehlt hat, ist bitter. Das Relegationsspiel hätten wir vermeiden können.“ Auch personell veränderte sich das vor einem Jahr neue gewählte BSK-Vorstandsteam. Aus persönlichen Gründen legte Dennis Starowoit sein Amt als Sportlicher Leiter nieder. Doch ein Nachfolger wurde schnell gefunden. „Ich bin froh, dass Antonio Mezzoprete die Aufgaben übernimmt. Es ist kein leichtes Amt“, hob Steiner in seinem Bericht hervor. Der Dank gehe auch an alle Mitstreiter im Verein, Trainer und Betreuer. Dass der BSK mittlerweile auch ein Mädchenteam (U17) hat, das von Matthias Berger trainiert und betreut wird, würdigte der BSK-Vorstand ebenfalls.

Der Neue lernt in der Praxis

Antonio Mezzoprete hatte in den vergangenen Wochen eine intensive Zeit. „Ich habe viele spannende Gespräche und Telefonate geführt und auch viel dazulernen können“, sagte der 40-Jährige in seinem Bericht. Der Umbruch und die Verjüngung der Mannschaft seien unausweichlich gewesen. „Wir haben für die kommende Saison zwei schlagkräftige Herrenteams zusammen. Die Trainingsbeteiligung ist super. Und das Wichtigste: Die Jungs wachsen zu seiner Einheit zusammen.“

Die Jugend soll liefern

Auch im Jugendbereich gibt es gute Nachrichten: In der kommenden Saison wird der BSK in allen Altersklassen jeweils eine Mannschaft stellen. Dass mit Marcel Erhart und Eraldo Stafa zwei U19-Akteure den Sprung in den Seniorenbereich geschafft haben, wertet Mezzoprete als Erfolg. „Das muss das Ziel sein. Der Nachwuchs muss der Spielerlieferant unserer Herrenteams sein“, macht der Sportvorstand deutlich. Dennoch werde es noch einige Jahre dauern, bis regelmäßig Spieler aus der Jugend herauskommen.

Finanziell gesund

Erfreuliche Nachrichten vermeldete Schatzmeister Thomas Glüder. „Wir haben eine grundsolide finanzielle Basis geschaffen. Wir können einen Sportbetrieb leisten. Das ist aber nur deshalb möglich, weil Peter Seidel über die vielen Jahre seines Schaffens als Vorstand hier die Weichen gestellt hat“, lobte Glüder den anwesenden Ehrenpräsidenten in höchsten Tönen. „Peter, Du hast einen super Job gemacht.“ Unterdessen wächst auch die BSK-Familie an. Derzeit hat der Verein 400 Mitglieder.

