Immer wieder Montags wettern „Montagsspazierer“ gegen die Corona-Politik. Dabei treffen sie auf „Geradeausdenker“ und deren stillen Protest.

18.01.2021 | Stand: 12:37 Uhr

Regelmäßig demonstrieren sogenannte Querdenker auch in Kaufbeuren gegen die Einschränkungen in der Corona-Pandemie. Impfungen sehen sie als nutzlos, mitunter schädlich an. Viele leugnen, dass es Covid-19 mit gesundheitlichen Folgen einer Infektion gibt. In den Reihen der Demonstranten kursieren Verschwörungstheorien.