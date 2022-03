Ein Gutachten zeigt: Die meisten Menschen fahren mit dem Auto in die Innenstadt von Kaufbeuren. Die Diskussion um weitere autofreie Zonen verliert so an Fahrt.

10.03.2022 | Stand: 19:38 Uhr

Sollen Autos in Zukunft noch in die Kaufbeurer Innenstadt fahren dürfen? Und wenn ja, in welchem Maß? Diese Frage beschäftigt Stadt und Bürger nun schon länger – zuletzt erschienen Parkplatzbegrenzungen und verkehrsberuhigte Zonen immer wahrscheinlicher.