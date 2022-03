Den Vergleich nicht scheuen

Die Fußwege in Kaufbeurens Innenstadt sind kurz. Ein Komfort, den man mit besseren Parkmöglichkeiten um die Altstadt herum genießen könnte.

10.03.2022 | Stand: 19:30 Uhr

Modehändler, Bars, Cafés, Drogerien und mehr: Kaufbeurens Innenstadt hat trotz der anhaltenden Probleme viel zu bieten. Wer ein vergleichbares Angebot sucht, der muss mindestens eine halbe Stunde mit dem Auto nach Kempten, Landsberg oder Memmingen fahren. Und was erwartet sie dort? Oftmals eine nahezu autofreie Fußgängerzone oder Innenstadt.

In Kempten gibt es Parkmöglichkeiten an beiden Enden der Fußgängerzone. Doch: Wer einmal durchschlendern will, muss anschließend den ganzen Weg zurücklaufen. Das dauert einfach gut und gerne zehn Minuten. Und danach darf man mit dem Auto noch die Heimreise antreten, nachdem das Parkticket gelöst wurde. Praktisch sind die Alternativen also nicht.

Abstellmöglichkeiten fürs Auto in Kaufbeuren liegen aber in unmittelbarer Nähe zum Zentrum. Die Stadt muss den Vergleich mit ihren Nachbarn nicht scheuen. Mit noch attraktiveren Parkmöglichkeiten rund um die Altstadt hätte Kaufbeuren einen weiteren Pluspunkt.

Lesen Sie hier den Artikel zum Kommentar: Stadt will den Handel nicht ausbremsen

