Internationaler Frauentag: Diese Angebote gibt es im Internet

Viele Veranstaltungen rund um den 8. März können wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Dafür ist online einiges geboten.

05.03.2021 | Stand: 14:28 Uhr

Bewährte Angebote um den Weltfrauentag sind heuer durch die Corona-Pandemie nicht möglich. Daher weist die Gleichstellungsstelle des Landkreises Ostallgäu zum Weltfrauentag am 8. März auf vielfältige Online-Veranstaltungen hin:

Frauenbund: Am 5. März, um 14 Uhr, startet der „Hackathon – #gleich ist gleich“ des Katholischen Frauenbundes mit Unterstützung des Bayerischen Sozialministeriums. Für alle Interessierten gibt es offene und kostenlose digitale Workshops. Gemeinsam werden am Wochenende vom 5. bis zum 7. März Konzepte zur Gleichstellung der Geschlechter entwickelt. An der Abschlussveranstaltung am Montag, 8. März, nehmen auch Staatsministerin Carolina Trautner und Landesvorsitzender Emilia Müller teil.

Weltgebetstag ist den Frauen aus Vanuatu gewidmet

Weltgebetstag der Frauen: Am Freitag, 5. März, um 19 Uhr findet der Weltgebetstag der Frauen statt. In vielen Pfarrgemeinden gibt es dazu Gottesdienste, ebenso auf Bibel-TV und online. Der diesjährige Weltgebetstag ist den Frauen aus Vanuatu gewidmet mit dem Leitmotto: „Worauf bauen wir?“

Landfrauentag: Der erste virtuelle Landfrauentag des Bayerischen Bauernverbandes stand heuer unter dem Motto: „Richtig gut leben?!“ Festrednerin war Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Die Veranstaltung gibt es im Internet zum Nachschauen.

Frauenaktionstage: Ab Montag, 8. März, gibt es Online-Veranstaltungen zu Themen wie „Ein Mann ist keine Altersvorsorge“, „Die erfolgreiche digitale Jobsuche“, „Alleinerziehend in Corona-Zeiten“, „Was ich mir wert bin“. Das Angebot der Servicestelle Frau und Beruf (Anmeldung erforderlich) in Kempten findet sich im Internet.

Friedrich-Ebert-Stiftung: Eine kostenlose Online-Veranstaltung stellt am Montag, 8. März, ab 19.30 Uhr, „Belarus! Das weibliche Gesicht der Revolution?“ in den Mittelpunkt.

Petra-Kelly-Stiftung: Gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung wird am Montag, 8. März, von 11 bis 17.30 Uhr die Online-Tagung „Arbeit am Feminismus #lesen“ zu sehen sein.