Internationales Turnier läutet Sommersaison beim TVN ein

Erfolgreiche Neugablonzer Großveranstaltung gibt Rückenwind für Punktspielbetrieb. Faustballstützpunkt sieht sich sportlich und organisatorisch gewappnet. 2. Bundesliga startet.

06.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Es war wieder ein besonderes Event: Beim 32. Alfred-Schöler-Gedächtnisturnier und dem 19. Juniorcup stand das Stadion an der Turnerstraße ein Wochenende lang voll im Zeichen des Faustballsports. Dass nach zweijähriger coronabedingter Pause die Faustballabteilung des TV Neugablonz endlich wieder in einer großen Gemeinschaftsleistung zeigen konnte, was – nicht nur auf dem Spielfeld – in ihr steckt, war das vielleicht wichtigste Ergebnis des internationalen Faustballvergleichs.

Beide U18 des TVN siegen

Bei den Erwachsenen bei dem ersten Turnier der Freiluftsaison trugen sich der TV Augsburg (Herren A und Damen) und der SV Amendingen (Herren B) in die Siegerlisten ein, während die Gastgeber diesmal mit dritten Plätzen zufrieden sein mussten. Im Jugendbereich holte sicher der SV Amendingen die Pokale bei der U10 und U14-Mädels, der TV Augsburg bei der U12 und die TG Biberach bei den U14-Jungs. Erwartungsgemäß dominierte der TVN die Spielklassen der U18-Jungs und U18-Mädels.

U12 verliert - aber orientiert sich nach oben

Am bereits ausgetragenen ersten Spieltag der U12 zeigte das Team mit Kimberly Ahner, Petra Axt, Ruben Castro-Hübner, Paul Hefele, Laura Padula, Damian Rebeja und Milana Steinke trotz der beiden Niederlagen gegen TV Augsburg (7:11, 8:11 und 3:11, 4:11) und gegen den SV Amendingen beim 11:9, 11:9 und 11:7, 9:11 dass zumindest die Vizemeisterschaft möglich sein könnte. Das Team holte sich den zweiten Zwischenrang.

Zweimal Zweite Bundesliga

Ob auch andere TVN-Teams vom Rückenwind des eigenen erfolgreichen Pokalturniers profitieren können, wird sich am kommenden Wochenende zeigen, wenn die Herren I ihre diesjährige Visitenkarte in der 2. Bundesliga Süd bei den Hausherren vom TV Hohenklingen und SV Kubschütz und die Damen in der gleichen Spielklasse in Görlitz gegen die Gastgeberinnen und NLV Vaihingen abgeben. Ebenfalls gut aus den Startlöchern möchte das U14-Mixed-Team kommen. In Augsburg trifft der TVN auf TSV Unterpfaffenhofen und die beiden Mannschaften des MTV Rosenheim.