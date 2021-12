Frau verkündet in Video, 295.000 Euro verschenken zu wollen - Ostallgäuerin meldet sich und wird betrogen

Mehrere Tausend Euro hat eine Ostallgäuerin an Betrüger im Internet verloren. Was eine angeblich reiche Französin mit dem Fall zu tun hat.

Eine Ostallgäuerin ist Opfer eines Internet-Betrugs geworden und hat dabei mehrere Tausend Euro verloren. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach entdeckte die Frau im Frühsommer einen Film in einem Videoportal im Internet, in dem es um ein Geldgeschenk gehen soll. Eine französische Frau berichtet darin, ihr Vermögen von 295.000 Euro vor ihrem bevorstehenden Tod an eine "geeignete Person" verschenken zu wollen.

Die Frau fühlte sich nach Angaben der Polizei angesprochen und kontaktierte deshalb die Französin. Diese schaltete einen angeblichen Rechtsanwalt ein, der der Ostallgäuerin die Überweisung der 295.000 Euro in Aussicht stellte. Der falsche Anwalt gaukelte der Frau zunächst vor, dass sie 180 Euro für die entsprechende Spendenurkunde auf ein französisches Bankkonto überweisen müsse. Dem kam die gutgläubige Geschädigte der Polizeimeldung zufolge nach.

Ostallgäuerin überweist den Tätern mehrere Tausend Euro und wird dann misstrauisch

Außerdem erhielt sie ein Zertifikat, das sie als Beschenkte auswies. Für dieses Zertifikat sollte die Ostallgäuerin sogleich Zustellungskosten in Höhe von 350 Euro begleichen. Es folgten weitere Zahlungsaufforderungen.

Nachdem die Ostallgäuerin insgesamt mehrere tausend Euro nach Frankreich überwiesen hatte und abermals 1800 Euro für die Zustellung einer Geldkarte zahlen sollte, wurde die Frau misstrauisch und ging zur Polizei.

Die reiche Französin aus dem Film gibt es nicht

Die Beamten stellten laut Mitteilung fest, dass es die vermögende, französische Frau aus dem Film nicht gibt. Außerdem führten die Spuren des Films und des Rechtsanwalts die Polizisten zu unbekannten Tätern aus einem westafrikanischen Land.

Bislang hat die Polizei keine weiteren Hinweise zu den Transaktionen und Unternehmen in Frankreich. Der Sachverhalt geht nun an die Staatsanwaltschaft Kempten.

