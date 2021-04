Inzidenz in Kaufbeuren steigt sprunghaft an - So schätzt OB Bosse die Lage ein

Der Corona-Inzidenzwert ist in Kaufbeuren von knapp 195 auf über 250 gestiegen. Wie es dazu kommt, erklärt Oberbürgermeister Stefan Bosse.

03.04.2021 | Stand: 18:40 Uhr

Das Coronavirus hat die Region weiterhin im Griff. Während die Corona-Inzidenz im Ostallgäu schon seit mehreren Tagen über 300 liegt, ist der Wert nun auch in Kaufbeuren stark angestiegen: Das Robert-Koch-Institut ( RKI) registriert am Samstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 265,8, am Freitag lag sie noch bei 193,7.

Corona-Inzidenz in Kaufbeuren steigt: Überwiegend junge Leute betroffen

"Wir sehen jetzt die Ansteckungen von vor zehn Tagen", sagt Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse. "Da waren die Schulen und Kitas noch offen." Demnach seien überwiegend junge Leute betroffen, darunter auch Kleinkinder. In mehreren Fällen sei die gesamte Familie mit dem Coronavirus infiziert, schildert Bosse.

Allerdings habe es in jüngster Zeit keinen Ausbruch in einer Einrichtung gegeben. Zudem hätten die Personen, die sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben, nicht im Krankenhaus behandelt werden müssen. Laut Bosse handle es sich in ungefähr 80 Prozent der Fälle um die britische Virusvariante.

Kaufbeurens Oberbürgermeister: "Tägliche Zunahme stärker als in zweiter Welle"

Zwar gehe der Oberbürgermeister davon aus, dass die Osterferien "dämpfend wirken". Jedoch würden die Zahlen dadurch nicht stark sinken. "Ich glaube nicht, dass das reicht", sagt Bosse. Denn: "Die tägliche Zunahme ist zurzeit stärker als in der zweiten Welle."

