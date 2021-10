Inzidenz steigt im Ostallgäu auf über 260 - 100 Impfdurchbrüche allein im Oktober

Der Landkreis Ostallgäu hat mit 261 aktuell die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im ganzen Allgäu erreicht. Corona-Fälle gibt es auch an einer Schule und in einer Kita.

26.10.2021 | Stand: 11:13 Uhr

Das Ostallgäu ist bei der Zahl der Corona-Infektionen im Moment Spitzenreiter im Allgäu. Aber auch die benachbarten Landkreise verzeichneten vergangene Woche ein stark zunehmendes Infektionsgeschehen. Stefan Leonhart, Sprecher des Landratsamtes Ostallgäu, erklärt am Montag die dynamische Lage so: „Es ist zu vermuten, dass der Anstieg auf die zunehmenden Lockerungen, die hohe Ansteckungsgefahr der Virusmutationen und die relativ geringe Impfquote zurückzuführen ist.“ Superspreader-Events, die die Ansteckungsraten nach oben getrieben haben könnten, sind dem Landratsamt nicht bekannt. Zudem verteilten sich die Ansteckungen auf den gesamten Landkreis (hier die Inzidenzwerte für das Allgäu).

Ostallgäu: Zahl der Impfdurchbrüche im Oktober bei 100

Die Zahl der Impfdurchbrüche im Ostallgäu nimmt indes weiter zu: Für den Monat Oktober meldet das Landratsamt bisher 100 Vorfälle. Insgesamt haben sich im Kreis nach einer doppelten Impfung 331 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Zweifach geimpft wurden im Ostallgäu durch Hausärzte und in den Impfzentren bislang 109.711 Menschen, was laut Landratsamt einer Impfquote von 59,44 Prozent entspricht. Einen Impfdurchbruch gab es also bislang bei etwa 0,3 Prozent der Geimpften (so viele Allgäuer sind gegen Corona geimpft).

Zwei Corona-Fälle im Kindergarten in Pforzen, Betrieb läuft normal weiter

Im Kindergarten in Pforzen gibt es zwei Corona-Fälle. Der Betrieb des Kindergartens läuft aber laut einer Sprecherin des Kindergartens normal weiter. Es seien rund 20 Kinder als Kontaktpersonen (Quarantäne) festgestellt worden, sagte Leonhart. Eine Schließung der Einrichtung durch die Gesundheitsbehörde sei nicht erfolgt.

12 Corona-Fälle an Kaufbeurer Schule, Impfdurchbruch bei zwei Lehrerinnen

An der Marien-Realschule in Kaufbeuren sind nach aktuellem Stand von Montag zehn Schülerinnen und zwei Lehrkräfte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sechs weitere Schülerinnen warten noch auf die Ergebnisse der PCR-Tests. Beide Lehrkräfte waren vollständig geimpft, so Katharina Becker, die in der Schule für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. „Das Infektionsgeschehen hat in der letzten Woche stark zugenommen“, sagt Becker. Aktuell seien zwei Klassen im Distanzunterricht. Ein Sammelevent als Auslöser für das geschehen gilt als unwahrscheinlich, denn die Infektionen seien über alle Jahrgänge verstreut.

Das Marien-Gymnasium, das im gleichen Gebäude beheimatet ist, verzeichnet dagegen keine aktuellen Fälle. Das bestätigt der Infektionsbeauftragte des Gymnasiums, Johann Walter. Falls es in mehr Klassen zu Distanzunterricht kommen sollte, sieht sich die Marien-Realschule gut aufgestellt. „Wir haben eine Eins-zu-Eins-Ausstattung. Alle Schülerinnen haben also ein iPad und können über lizensierte Programme die Hefteinträge live mitverfolgen“, sagt Katharina Becker.

