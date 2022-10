Irsee blickt nach Frankreich: Partnerschaft lebt auf

Nach drei Jahren Pause ist es wieder soweit: Eine Delegation aus der französischen Schwestergemeinde ist zu Besuch in Irsee (Ostallgäu).

31.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Erstmalig seit Beginn der Pandemie haben Freunde aus der französischen Partnergemeinde Montsûrs die Gemeinde Irsee besucht. Das französische Partnerschaftskomitee reiste zusammen mit dem 2020 neu gewählten Bürgermeister Benoit Quintard in einem Kleinbus an, um über die Fortführung des Austauschs zu beraten.

Für den Vorsitzenden der zwischenzeitlich neu strukturierten Verwaltungsgemeinschaft Montsûrs war es der erste Besuch in der deutschen Partnergemeinde. Er zeigte sich begeistert vom Konzept des Austausches und berührt vom herzlichen Empfang. Denn nach pandemiebedingt mehr als drei Jahren Pause war die Wiedersehensfreude bei allen Teilnehmenden groß. Und auch das verregnete Wetter und die Absage des Irseer Kirchweihfestes konnte die Stimmung nicht trüben.

Gesellige Stunden im Kloster Irsee

Neben den Beratungen stand ein Ausflug nach Augsburg mit Besuch der Fuggerei, des Goldenen Saals im Rathaus und der Kirche St. Anna auf dem Programm. Beeindruckt hat die Besucher aber besonders eine zweisprachige Führung durch das Kloster Irsee und die Klosterkirche. Ein gemeinsames Abendessen im benachbarten Klostergasthof rundete das Wochenende ab.

Für das kommende Jahr 2023 kündigte das französische Komitee die Wiederaufnahme des regulären Austausches an. So wird über das verlängerte Wochenende an Christi Himmelfahrt eine etwa 30-köpfige Reisegruppe nach Irsee kommen, den ausgefallenen Besuch 2020 damit nachholen und den Gedanken des Austauschs neu beleben.