Kaufbeuren: Wählen mit 16 - eine gute Idee?

Sollen Jugendliche in Kaufbeuren bereits mit 16 Jahren ihr Kreuzchen machen dürfen? Unsere Redaktionsmitglieder sind geteilter Meinung.

31.05.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Bisher sind im Freistaat nur Menschen ab 18 stimmberechtigt, das soll sich ändern. Die Initiative "Vote 16" will das Wahlalter in Bayern herabsetzen. Dafür sammeln die Initiatoren zurzeit in vielen Kreis- und Stadtjugendringen Unterschriften. Ziel ist, junge Menschen mehr miteinzubeziehen.

Junge Menschen sollten über ihre Zukunft mitentscheiden, findet unser Redaktionsmitglied Felicia Straßer:

Mit 16 ist man noch nicht reif genug zum Wählen? Von wegen. Viele junge Menschen sind politisch interessiert, gerade beim Thema Klimaschutz. Schließlich sind sie am meisten davon betroffen und sind entsprechend informiert. Ein großer Teil der jungen Generation setzt sich für die Gesellschaft ein, sei es in der Schule als Schülersprecher, bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei Fridays for Future, in der Landjugend oder anderen Vereinen. Mit 16 Jahren treten einige Menschen ins Berufsleben ein, zahlen Sozialabgaben, bei entsprechendem Lohn auch Steuern. Ältere Generationen haben bei der Wahl sicherlich auch ihre Kinder und Enkelkinder im Blick. Trotzdem gibt es den Generationenkonflikt. Jede Generation wächst anders auf und hat dementsprechend eine andere Weltanschauung.

Nun mag das politische Interesse noch nicht bei allen 16-Jährigen so ausgeprägt sein, wie bei älteren Menschen. Das Herabsetzen des Wahlalters wird diesen Umstand aber nur positiv beeinflussen. Wer ein Stimmrecht hat, wird sich gerade vor den Wahlen auch intensiver mit politischen Themen auseinandersetzen und nicht nach dem Zufallsprinzip das Kreuzchen setzen. Außerdem könnte ein niedrigeres Wahlalter ein Ansporn für Politiker sein, sich mehr für die Belange junger Menschen einzusetzen.

Jungwählern fehlt die Erfahrung, sagt unser Redakteur Markus Frobenius:

Vieles spricht dafür, dass eine Senkung des Wahlalters auf 16 sinnvoll ist – vor allem der demografische Wandel. Doch es gibt auch Punkte, die dabei bedacht werden sollten: Denn unter 18-Jährige sind nicht volljährig, das heißt, sie dürften dann zwar wählen, aber gleichzeitig etwa in Vertragsangelegenheiten nicht für sich selbst entscheiden – oder für die Konsequenzen gerade stehen. Wenngleich bei der Senkung des Wahlalters in den 1970er Jahren auf 18 Jahre etwas später auch die Volljährigkeit gesenkt wurde.

Ein anderer Punkt ist das Wahlrecht – das gleicht für 16-Jährige in Deutschland einem Flickenteppich: In sechs Ländern dürfen sie wählen, in neun nicht, und zur Kommunalwahl sind sie auch nur in elf Ländern zugelassen. Aber Wähler erster und zweiter Klasse je nach Wohnsitz ist kein demokratisches Prinzip. Es fehlt also die Einheitlichkeit. Im Gegensatz zur Bildungsungleichheit: Denn je höher der Schulabschluss, desto höher die Wahlbeteiligung, heißt es momentan bei den Erstwählern. Das bedeutet, solange es bei den Jungwählern ein eklatantes Bildungsgefälle gibt, solange ist das aktive Wählen von sozialen und ökonomischen Umständen abhängig.

Aber eines wird den Jungwählern, auch wenn alle rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, immer fehlen: Erfahrung.