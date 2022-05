Johanniter in Kaufbeuren und Umgebung stellen sich neu auf

Die Johanniter geben sich neue Zuschnitte für die Ortsverbände. Das sind die Gründe für die Veränderungen.

18.05.2022 | Stand: 17:20 Uhr

Die Johanniter haben sich im Bereich des Ehrenamts neu aufgestellt und die Ortsverbände (OV) in der Region umstrukturiert. So ist aus dem Ortsverband Kaufbeuren-Bad Wörishofen der Ortsverband Bad Wörishofen-Türkheim entstanden. Die Bereitschaft Kaufbeuren wurde mit OV Unterthingau zum Ortsverband Ostallgäu-Kaufbeuren. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Johanniter hervor.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nun zwei Ortsverbände, die auch den Gebieten der Leitstellen entsprechen, gründen“, sagt Markus Adler, Bereichsleiter Einsatzdienste, Ausbildung, Bevölkerungsschutz der Johanniter in Bayerisch Schwaben. Zwei Ortsbeauftragte kümmern sich demnach sowohl um die Ehrenamtlichen als auch das Organisatorische. Michael Struck, Ortsbeauftragter Unterthingau, wird die Leitung für den neuen OV Ostallgäu-Kaufbeuren übernehmen. Lukas Lux übernimmt die Leitung des ganz jungen Ortsverbands Bad Wörishofen-Türkheim.

Johanniter: Bereitschaft in Kaufbeuren bleibt bestehen

Die Bereitschaft in Kaufbeuren bleibt laut Adler mit ihren Leistungen am Ort und steht der Bevölkerung zur Verfügung. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Johanniter in meine Führungstätigkeit“, sagt Struck. „Die Umstrukturierung ist nicht nur ein Anpassung an die Landkreise und Leitstellen-Strukturen, sondern auch eine Verbesserung der Zusammenarbeit und Schlagkraft.“ In der Bereitschaft Kaufbeuren und in Unterthingau gebe es viele Schnittstellen.

Nicht nur große Sanitätsdienste, vor allem bei Eishockey-Veranstaltungen, werden durch den Ortsverband betreut, sondern auch die drei sogenannten First Responder für die schnelle Ersthilfe in Kaufbeuren, Unterthingau und Lechbruck am See. „Um all diese Dienste zu betreuen, ist ein großes Engagement nötig“, sagt Struck, der sich über ehrenamtlichen Zuwachs freuen würde.

