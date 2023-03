Jugendfußball boomt in Neugablonz

Der BSK Olympia Neugablonz hat eine Mädchenabteilung und bringt eine F4 an den Start. Ein Turnier sorgt außerdem für Motivation. Jugendleiter Ertan Cihan erklärt warum.

15.03.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Der BSK Olympia Neugablonz macht derzeit bei seiner Jugendarbeit Druck: Die Fußballer mit Matthias Berger stellten eine Mädchenabteilung auf die Beine und hatten unter Jugendleiter Ertan Cihan kürzlich ein Internationales Jugendturnier aus dem Boden gestampft. Jugendleiter Cihan über den Erfolg.

Das Jugendturnier des BSK war eine Großveranstaltung. Wie lief es denn für die U12 und den BSK?

Ertan Cihan: Für unsere Jungs war es ein absolutes Highlight. Besonders am Finalsonntag hatten sie mit dem Spiel gegen den FC Bayern München in der Gruppenphase ein unvergessliches Erlebnis. Sonst haben wir uns als Verein nur von unserer besten Seite gezeigt. Der BSK hat jede Menge Lob erhalten, wobei das große Dankeschön unseren freiwilligen Helferinnen und Helfern gilt.

Wie viele Nachwuchsmannschaften hat der BSK derzeit?

Cihan: Momentan haben wir aktuell elf Jugendmannschaften bei den Jungs, wobei wir alle Altersklassen, beginnend von der G- bis zur A-Jugend, besetzen können. Zudem haben wir zwei Mädchenteams: U13 und U16. Beide Mannschaften werden von Matthias Berger trainiert. Er koordiniert diesen Bereich. Nur auf seine Initiative kann der BSK nun auch Mädchenfußball anbieten.

Und wie viele Kinder sind das?

Cihan: In Summe haben wir rund 250 Jugendspieler.

Bis welches Alter können Mädchen und Jungen zusammen in einer Mannschaft spielen?

Cihan: Bis zum 15. Lebensjahr können die Mädchen mit den Jungs zusammen kicken.

Die U12 des BSK Neugablonz mit Stellvertretendem Jugendleiter Matthias Berger (links) und Jugendleiter Ertan Cihan (links unten).

Was ist als Nächstes geplant?

Cihan: Wir führen vom 3. bis 5. April ein Ostercamp durch. Hier laden wir jeden interessierten Nachwuchsspieler ein. Auf unserer Homepage www.bsk-olympia.de haben wir alle Infos kompakt zusammengefasst. Derzeit laufen die Planungen für den Start nach der Winterpause. Spätestens nach den Osterferien läuft wieder der Spielbetrieb im Klein- und Großfeldbetrieb. Die Hallensaison ist so gut wie vorbei. Einige Mannschaften sind bereits jetzt schon draußen und trainieren auf dem Kunstrasenplatz. Weil wir im Nachwuchs auch einen Zulauf haben, bringen wir eine F4-Mannschaft an den Start. Solange das Wetter mitspielt, nutzen wir zudem jede Gelegenheit, um draußen zu trainieren. Denn die Sporthalle in der Adalbert-Stifter-Schule ist sehr verengt.

Zusammenfassend: Warum sollten Kids zum BSK zum Fußball kommen?

Cihan: Ganz einfach: Der BSK ist ein Verein mit Zukunft. Er steht besonders für Integration. Alle Trainer investieren viel für die Ausbildung ihrer Spieler, sie haben Leidenschaft und das BSK-Virus in sich.