Jugendgruppen in der Krise: Die kleinen Erfolge fehlen

Ohne die Arbeit in der Gruppe verlören viele Mitglieder und Leiter Motivation. Interessante Angebote helfen, meint Till Nißle vom Stadtjugendring und hilft wo er kann.

04.12.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Saisons wurden abgebrochen, Treffen verboten und der Musikunterricht musste ebenfalls ruhen: Die 44 Mitgliedsgruppen des Stadtjugendrings hat die Krise schwer getroffen. Eine der ersten Anlaufstellen für die Vereine und Gruppen ist dann oft Till Nißle. Er betreut die Verbände und weiß, wie sehr vor allem die Jugendlichen an den Einschränkungen zu knabbern haben.

„Verbände im religiösen und humanitären Bereich dürfen sich jetzt gar nicht mehr treffen“, sagt Nißle. Durch die niedrige Impfquote bei jungen Menschen hätten es die Gruppen sogar noch schwerer. Das schlage sich auch auf die Jugendleiter nieder. „Es fehlen die kleinen Erfolgserlebnisse bei der ehrenamtlichen Arbeit, die einem sonst viel zurückgeben“, sagt Nißle.

Was man dagegen tun könne? „Es ist wichtig, den Menschen zu zeigen, was in den Gruppen trotz Corona alles passiert ist.“ Denn letztlich könne man Kinder und Gruppenleiter nur durch ein interessantes Angebot bei der Stange halten.

Da er erneute Einschränkungen für den Herbst erwartet hatte, hat sich Nißle über den Sommer vorbereitet: „Wir haben Gelder gesammelt, um digitale Angebote zu unterstützen.“ Und siehe da: Es habe viel Resonanz gegeben. „Personen des öffentlichen Lebens, Privatpersonen und mehr, da war von allem was dabei“, sagt der Jugendarbeiter.

Mit dem Geld kaufte er einen Laptop, einen mobilen Router und mehrere Zugänge für Online-Meeting-Portale, die die Jugendlichen und die Verbände nun für Gruppenarbeiten auf Distanz verwenden dürfen – ein kleiner Erfolg.

In unserem Adventskalender stellen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, dieses Jahr Menschen vor, die in ihrem Beruf oder in ihrem Ehrenamt durch die Corona-Pandemie besonders gefordert sind.

Die bisherigen Türchen:

