Was eine AZ-Zustellerin auf ihren Touren nachts in Kaufbeuren alles erlebt

Seit 25 Jahren trägt Silke Stölzle in Kaufbeuren die Allgäuer Zeitung aus. Was sie dabei nachts alles erlebt und wie sie mit Hunden und nackten Männern umgeht.

09.05.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Ihre Zehntausend Schritte hat sie gewöhnlich schon vor dem Morgenkaffee zusammen. Während die meisten Menschen noch tief und fest schlafen, ist Silke Stölzle schon munter und auf den Beinen. Seit 25 Jahren trägt sie die Allgäuer Zeitung aus. Sechs Tage in der Woche, im Winter wie im Sommer, auch Regen und Schnee machen der 59-Jährigen nichts aus. Im Kaufbeurer Haken ist sie unterwegs, davor auch in Oberbeuren und Neugablonz. „Damals war es wirklich schwierig, reinzukommen“, erinnert sich die Kaufbeurerin über ihren Start bei der AZ. Die Austrägerjobs seien seinerzeit unwahrscheinlich gefragt gewesen. Etwa 140 Exemplare bringt sie heute den Lesern täglich nach Hause. Zu ihren besten Zeiten waren es auch schon fast 300. Mit ihrem kleinen Handwagen macht sie sich bei Nacht und Nebel auf den Weg. Um 2 Uhr klingelt der Wecker.

Zustellerin bei der Allgäuer Zeitung: "Aufstehen, anziehen, losgehen"

„Aufstehen, anziehen, losgehen“, heißt es dann. Ohne Kaffee, ohne Frühstück. „Das kommt danach.“ Etwa zwei Stunden benötigt sie für ihre Runde. In früheren Jahren, als ihre beiden Kinder noch klein waren, habe sie nach ihrer Rückkehr Frühstück zubereitet und die Kleinen für die Schule fertig gemacht. Heute genießt sie es, sich in aller Ruhe hinsetzen zu können und ihre ein bis zwei Brezen frühstücken zu können. Manchmal komme es auch vor, dass sie noch mal ins Bett schlüpft.

Sie schätzt die Bewegung an der frischen Luft. Und einen weiteren Vorteil bringe der einsame Job zu nächtlicher Stunde mit sich: „Man hat kein Rumgezicke mit Kollegen“, sagt sie. Wobei es gar nicht immer so einsam ist.

Immer wieder trifft sie auf einen Flitzer

„Da läuft schon mal ein Flitzer rum, der läuft durch den Haken“, erzählt sie von ihren unangenehmen Begegnungen. Seit zehn Jahren trifft sie den Mann immer wieder. „Der hat so einen schwarzen Mantel an, und auf einmal macht er den Mantel auf und wieder zu“, beschreibt sie die unheimlichen Begegnungen. Neulich hat sie ihn nackt rumliegen gesehen und zu ihm gesagt: „Das wirst du schon noch merken wenn du alt wirst, mit deinen Nieren und dem Rücken, wenn du dich da in die Kälte legst.“ (Lesen Sie auch: Die 86-jährige Elisabeth Korn stellt seit 25 Jahren die Allgäuer Zeitung in Füssen zu)

Füchse tummeln sich an der Wertach

Unheimlich sei ihr auch zu Mute, wenn sie die Füchse an der Wertach trifft, besonders, wenn diese mit ihren Jungen unterwegs seien. „Die sind in der König-Rudolf-Straße rumgerannt“, berichtet sie. Weniger beängstigend, aber kritisch für ihren straffen Zeitplan seien die Hundebesitzer. „Die kennen mich jetzt schon, und ich mag ja die Hunde so gern“, schwärmt sie. Am liebsten würde sie jeden Hund streicheln. Mit den Besitzern unterhalte sie sich gern mal. „Da muss ich aber aufpassen, dass ich fertig werde.“

Bis zur Rente möchte sie auf alle Fälle noch weitermachen, auch wenn ihr das frühe Aufstehen mit dem Alter nicht leichter falle. „Ich bin gern bei der Allgäuer Zeitung.“