Kabarettist Christoph Brüske überzeugt im Kaufbeurer Podium

Christoph Brüske präsentiert im Kaufbeurer Podium sein aktuelles Programm und wird als Satiriker und Musiker seinem Anspruch "Unterhaltung mit Haltung" gerecht.

30.11.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Wegen der coronabedingten Einschränkungen konnten in der Kaufbeurer Kellerbühne nur 20 Zuschauerinnen und Zuschauer Brüske in die satirische Rettungsgasse begleiten, wo er mal schnell, mal langsamer die Istzustände in Politik und Gesellschaft darstellte und gnadenlos analysierte. Doch Brüske ist leidenschaftlicher Kabarettist und so brillierte er auch vor kleinem Publikum. Begriffen wie „Alleinunterhalter“, „Streichorchester“ und „geschlossene Veranstaltung“ verlieh er angesichts der momentanen Bedingungen für Bühnenkünstler ganz neue Bedeutungen, und er betonte lächelnd: „Ich spiele auch vor leeren Sälen.“ Dann aber widmete sich Brüske seinen eigentlichen Themen und sang: „Willkommen in der Rettungsgasse. Wie gut, dass wir dazwischen passen. Auch ich bin voller Ungeduld. Doch daran bin ich selber schuld.“ Immer wieder im Verlauf des Abends überzeugte der Rheinländer, der in klassischem Gesang ausgebildet ist, musikalisch mit Eigenkompositionen und Coverversionen. „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen etwa versah er mit eigenen Texten und verlieh dem Thema dadurch das gewisse Etwas.