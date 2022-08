Reiter und Pferd stürzen nach Sprung

Ein Pferd und sein Reiter sind beim Springen in Kaltental gestürzt, das Pferd begrub den Mann unter sich und schliff ihn ein Stück mit.

16.08.2022 | Stand: 13:23 Uhr

Ein 59-Jähriger hat am Samstagmittag übte ein 59-jähriger Mann in einer Reithalle am Galgenbichlweg in Kaltental mit seinem Pferd Springen trainiert.

Als das Pferd nach einem Hindernis strauchelte, stürzten Pferd und Reiter. Das Tier begrub den Mann teilweise unter sich und schleifte ihn wenige Meter mit.

Glücklicherweise verletzte sich der Reiter nur leicht, das Pferd überstand den Sturz nahezu unbeschadet.

