Kaltentaler Gemeinderat macht Weg für neuen Brunnen frei

Pläne für Quellfassung im Stubental treffen auf Zustimmung. Die Kaltentaler Rätinnen und Räte blicken auch auf ein besonderes Jahr zurück.

09.12.2021 | Stand: 04:30 Uhr

In der letzten Sitzung des Geschäftsjahres 2021 schuf der Kaltentaler Gemeinderat grundlegende Voraussetzungen für eine Verbesserung der Trinkwasserversorgung in der Kommune. Als Träger öffentlicher Belange und gleichzeitig Nutznießer sprach sich die Gemeinde sich einstimmig für die Neuausweisung des gemeinsamen Wasserschutzgebiets Stubental durch das Landratsamt Landsberg am Lech aus.

Standort in einer "Enklave"

Das Gebiet hat rund einen Kilometer Breite in umfasst in der Nord-Süd-Ausdehnung eine Länge von 3,5 Kilometer in Richtung Osterzell. Zudem betrifft es eine Kaltentaler „Gemarkungsenklave“ im nordöstlichen Teil, angrenzend an das Denklinger Gemeindegebiet. Dort befindet sich der Standort des „Brunnens 1 Stubental“ für die Nachbargemeinde, der bereits fertiggestellt und seit 2016 in Betrieb ist. Etwa 120 Meter davon entfernt soll der „Brunnen 2 Stubental“ für den Markt Kaltental entstehen. Dieser ist die Alternative zur Quellfassung im Gerbishofer Feld. Die Genehmigung, dort Trinkwasser zur fördern, wird es in absehbarer Zeit nicht mehr geben. Die neuen Brunnen liegen im Bereich der Zone III des bestehenden Wasserschutzgebietes, dies begründet die Neuausweisung.

Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband

Der Markt Kaltental ist Mitglied des Zweckverbands zur Wasserversorgung Gennach-Hühnerbach-Gruppe. Letztere zeichnet verantwortlich für das Genehmigungsverfahren zur Wasserentnahme aus dem Brunnen 2. Mehrere Probebohrungen und Pumpversuchen seit dem vergangenen Jahr hätten eine gute Wasserqualität und Rentabilität des Brunnens aufgezeigt: Eine Fördermenge von 30 Litern pro Sekunde und 500.000 Kubikmeter pro Jahr sei möglich. Durch die unmittelbare Nähe der beiden Brunnen im Quellgebiet bestehe auch die Möglichkeit, sich gegenseitig Amtshilfe zu leisten.

Interkommunale Zusammenarbeit in Form eines Wasserverbundes, der Bezirksgrenzen überschreitet, sei schon etwas Besonderes in der Kommunalpolitik, sagte Bürgermeister Manfred Hauser. Er sehe nur Vorteile für die Gemeinde. Diese Auffassung teilten die Räte und billigten das Vorhaben einstimmig. Ebenfalls einstimmig gab der Rat grünes Licht die entsprechende Fortschreibung des Teilfachkapitels „Wasserwirtschaft“ im Regionalplan der Region Allgäu.

Straße wird umbenannt

Keine Stellungnahme als Nachbarkommune und damit Trägerin öffentlicher Belange will der Markt Kaltental zu den Planungen für weitere Windenenergieanlagen in der Gemeinde Fuchstal abgeben. Dort sind die drei neue Windräder vorgesehen. Auch entschieden die Räte, dass die Straßenbezeichnung für das „Kiesgrubengewänd“ im Ortsteil Blonhofen künftig „Zunftweg“ lauten soll. Zweite Bürgermeisterin Claudia Hindelang erinnerte mit einem Bildervortrag an wichtige Ereignisse und Projekte des zu Ende gehenden Jahres. „Für Kaltental war es schon ein besonderes Jahr“, zog Bürgermeister Hauser zufrieden Bilanz.

