Kaltstart in Irland - Lucia Hacker für die WM qualifiziert

Kanutin Lucia Hacker wird achte bei Schnee in Irland. Damit qualifiziert sie sich für die Freestyle-WM. Das gelingt auch ihrer Mutter – der Vater kann noch nachziehen.

25.03.2022 | Stand: 17:15 Uhr

Nicht nur in unseren Breitengraden ist es nachts noch frostig. In Irland liegt sogar noch Schnee. Nicht ideal, aber so waren die Bedingungen für Lucia Hacker aus Kaufbeuren, als sie beim internationalen Galway-Fest der Freestyle-Kanuten an den Start ging – immerhin winkte ein Ticket für die Weltmeisterschaft.

Premiere im Wildwasser

Nach fleißigem Winter-Training im Kaufbeurer Hallenbad startete Lucia Hacker in die Kajaksaison 2022: Zusammen mit Teamkollegin Merle Hauser ging es für die Vierte der deutschen Meisterschaft nach Irland zum Galway-Fest. Dort trafen sich knapp 250 Sportler aus acht Ländern, um sich vier Tage lang in verschiedenen Kajak-Wettkämpfen zu messen. Aufgrund ihrer Erfahrung im Kanu-Freestyle startete Hacker in der stark besetzten Klasse Women Expert, hatte aber vorher noch an keine Wildwasser-Rennen teilgenommen.

Freestyle und Boater-Cross

Den Auftakt bildete das Double Drop Race, bei welchem nach einem gemeinsamen Start von einer Brücke zwei knapp hintereinanderliegende Wehrstufen mit jeweils etwa drei Metern Höhe überwunden werden musste. Es folgte Hackers Lieblingsdisziplin, der Kanu-Freestyle. Hierbei werden Figuren wie Drehungen und Überschläge auf einer stehenden Welle oder Walze im Fluss ausgeführt. Diese werden entsprechend ihres Schwierigkeitsgrades und der Ausführung mit unterschiedlich hohen Punktzahlen bewertet. Später folgten verschiedene Wildwasser-Rennen, wie Zeitfahren, Massenstart und Boater-Cross, bei dem ähnlich dem Ski-Cross jeweils die beiden besten Fahrer einer Gruppe in die nächste Runde kommen. Obwohl Hacker Neuling in diesen Disziplinen war, platzierte sie sich immer unter den Top Ten. Dank der konstant guten Leistung in allen Wettbewerben belegte die 21-Jährige in der Gesamtwertung den achten Platz von 24 Starterinnen in ihrer Klasse.

Eisplatten im Kanu

Zurück in Deutschland trafen sich schon zwei Wochen später die besten Freestyle-Kanuten Deutschlands an der Isarwelle in Plattling. Dabei mussten in der Früh erst einmal die Eisschollen aus den Booten geholt werden. Aber es ging um Startplätze für die diesjährige Weltmeisterschaft in Nottingham. Und da zu dieser Jahreszeit die Temperaturen nicht gerade zum Kanufahren einladen, kamen nur Teilnehmer, welche sich ernsthafte Hoffnungen auf einen Platz im Nationalteam machten. So war das Starterfeld überschaubar und wurde teilweise auf zeitraubende Vorläufe verzichtet. Als Neuerung wird es bei der diesjährigen Kanu-Freestyle-WM erstmalig die Klasse Canadier (C1) auch für Damen geben. Im Gegensatz zum Kajak (K1), in welchem man sitzend mit einem Doppelpaddel fährt, kniet man im C1 und benutzt ein Stechpaddel mit nur einem Paddelblatt – was deutlich anspruchsvoller ist. Lucia Hacker, welche für die Naturfreunde Westend-Augsburg startet, wollte sich die Chance auf zwei Starts bei der WM nicht entgehen lassen und trat daher im K1 und im C1 an.

Qualifikation für K1 und C1

Die Qualifikation im K1 lief wie erwartet gut, Hacker sicherte sich mit einem vierten Rang souverän einen Platz im deutschen Nationalteam. Spannender war es im C1. Weil dies der erste deutsche Wettkampf in der neuen Kategorie war, war die Aufregung bei allen Teilnehmern sehr groß. Hacker war deshalb besonders glücklich über ihren dritten Platz und der zweiten gelungenen Qualifikation.

Andrea Hacker ist locker dabei

Ebenfalls gibt bei der diesjährigen Weltmeisterschaft zum ersten Mal eine Masters-Klasse für Teilnehmer über 40 Jahre. So nutzte auch Lucias Mutter, Andrea Hacker, die Gelegenheit auf eine WM-Teilnahme. Schon 1999 hatte sich Andrea Hacker auf der Isarwelle in Plattling ins Nationalteam gefahren. Nach einigen Jahren Wettkampf-Pause, in denen die Familie mit ihren Töchtern aber viel auf Wildwasser im leichten bis mittleren Schwierigkeitsgrad unterwegs war, begann Andrea Hacker 2019 zusammen mit Ehemann Markus Hacker und den Kindern wieder an Kanu-Freestyle-Wettkämpfen teilzunehmen.

Andrea Hacker aus Kaufbeuren.

Die Qualifikation für die WM war jedoch besonders spannend, da eine Mindestpunktzahl erreicht werden musste. Doch das gelang der 48-Jährigen gleich im ersten Lauf, sodass sie den zweiten und dritten Lauf entspannt angehen konnte.

Bei der deutschen Meisterschaft im Kanu-Freestyle im Mai, besteht wiederum für Markus Hacker die Gelegenheit, sich auch noch für die WM zu qualifizieren. Dann wäre Familie Hacker dieses Jahr mit drei Teilnehmern im Nationalteam vertreten.