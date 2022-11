Kaminbrand in Kaufbeuren zieht viel Arbeit nach sich

Heftiger Rauch und Funken schlugen am Montagabend aus dem Kamin eines Reihenhauses in der Kaufbeurer Innenstadt. Das sind die Hintergründe.

29.11.2022 | Stand: 09:46 Uhr

Ein Kaminbrand in der Lauberstraße in Kaufbeuren hat am Montagabend für einen aufwändigen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Das Feuer, zu dem die Einsatzkräfte gegen 22 Uhr alarmiert wurden, war in einem Reiheneckhaus entstanden. Erste Löschversuche, die der Hausbewohner durch die Revisionsöffnungen mit einem Pulverlöscher unternahm, waren nach dem Bericht der Einsatzkräfte vergebens.

Lesen Sie auch: Feuerwehr Kaufbeuren befreit Jugendlichen aus Handschellen

Die Feuerwehrkräfte ließen den Kamin daraufhin kontrolliert ausbrennen. Schließlich wurde ein Kaminkehrer verständigt, der den Kamin nach dem Abkühlen kehrte. Danach nahm er die komplette Heizungsanlage für Holz und Gas außer Betrieb. Wegen des Rauchs und dem Löschpulver ging die Feuerwehr zunächst mit Atemschutz vor und setzen einen Drucklüfter ein.

Die Feuerwehr rückte am Montagabend zu einem Reiheneckhaus in der Kaufbeurer Innenstadt aus. Bild: Feuerwehr Kaufbeuren

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert. Der Kamin ist laut Feuerwehr jedoch über alle Geschosse stark beschädigt und hat Risse bekommen.