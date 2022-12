Kantersieg der SVK Futsal - Allgäuer siegen 14:3

Futsal Allgäu überrennt den TSV Neuried mit 14:3. Drei Spieler ragen als Mehrfach-Torschützen hervor. Dabei hätte der Sieg noch höher ausfallen können.

13.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Nach vier Pflichtspielen ohne Sieg hat es SVK Futsal Allgäu endlich wieder geschafft. In der Regionalliga Süd gewann die SVK das letzte Heimspiel 2022 gegen den TSV Neuried sehr deutlich. Beim 14:3-Kantersieg über das Team aus dem Landkreis München stachen drei Spieler heraus, die mehrfach trafen.

Mirhan Kaya trifft erneut mehrfach

Beim ersten Aufeinandertreffen gegen Neuried schoss Mirhan Kaya alle acht Tore. Auch im Rückspiel traf der 25-jährige Kicker des Fußball-Bayernligisten TSV Kottern wieder drei Mal. „Der Sieg tut uns enorm gut. Mit unserer Qualität, die wir haben, müssen wir in der Tabelle nicht hinten drinstehen.“ Kaya erzielte seine sehenswerten Tore im ersten Abschnitt. Zur Pause führte Futsal Allgäu 4:1.

Tore fallen wie am Fließband

Mit dem Wiederanpfiff baute der Gastgeber seine Führung auf 7:1 aus. Neuried gab sich zwar nicht geschlagen, doch fehlte dem TSV an Qualität und spielerischer Cleverness. Allerdings waren die Allgäuer Dribbelkünstler nicht zu bremsen. Viele Kombinationen klappten und Tore fielen am Fließband. „Wir haben im ersten Durchgang wieder einige Chancen liegenlassen, doch umso konsequenter waren wir nach der Pause“, sagte Kaya. Dass Neuried aufmachte und mit einem Flying Goalie agierte, spielte Futsal Allgäu natürlich in die Karten. Doch nicht nur Kaya erwischte einen Sahnetag, auch Can Balcioglu traf drei Mal. Vier Tore erzielte sogar Timo Lutz.

Zwei Spiele für Futsal Allgäu noch vor der Pause

Insgesamt war die Dominanz von SVK Futsal enorm. „Es war ein überzeugender Sieg, mehr als verdient. Die Jungs hatten richtig Lust und haben geliefert“, sagte Teammanager Tom Neitzel. „Nicht auszumalen, wenn wir verloren hätten.“ Die Allgäuer sind nun Tabellenfünfter. Zwei Auswärtsspielen gegen Tabellenvorletzter Darmstadt 98 und Spitzenreiter SV Pars Neu-Isenburg stehen noch an.