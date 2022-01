Karibikfeeling am Bachtelsee bei Kaufbeuren

Direkt aus der Karibik zu uns gekommen waren die warmen Luftmassen, die am Wochenende für bestes Ausflugswetter gesorgt haben.

02.01.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Nein, an die türkisblauen Farben des karibischen Meers reicht der Bachtelsee selbst an seinen idyllischsten Stellen nicht ganz heran. Dass dort in den vergangenen Tagen trotzdem ein kleinwenig Karibikfeeling aufgekommen ist, liegt vielmehr an den warmen Luftmassen, die ursprünglich aus der Karibik stammen.

Bis zu 15 Grad warm

An Silvester sowie am Wochenende kletterte das Thermometer auf bis zu 15 Grad und die Nullgradgrenze stieg auf etwa 3500 Meter. Selbst zum Jahreswechsel um Mitternacht herrschten noch um die 10 Grad. Die ungewöhnlich milden Temperaturen lockten an Neujahr und am Sonntag zahlreiche Menschen ins Freie.

Zahlreiche Ausflügler unterwegs

Die einen holten ihre bereits eingemotteten Fahrräder aus dem Keller, andere nutzten die sonnigen Tage, um einen ausgedehnten Spaziergang zu unternehmen. Doch mit dem Frühlingseinbruch könnte es bald schon wieder vorbei sein. Ab Mitte der Woche sacken die Temperaturen ab und es könnte wieder schneien.